ABD'de dün pay piyasalarında etkisini artıran tepki alımları, borsa endekslerinin iki günlük sert düşüşünü sonlandırmasını sağladı. Dün açıklanan Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve dayanıklı tüketim malı siparişleri verilerinin beklentilerin altında kalmasına karşın Dow Jones endeksi yatay kapanırken, S&P 500 endeksi yüzde 0,30 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,92 değer kazandı. ABD'de bugün Şükran Günü tatili nedeniyle piyasalar kapalı olacak.
ABD Başkanı Donald Trump'ın petrol fiyatları ile ilgili açıklamaları dün de devam ederken, Brent petrolün varil fiyatı 62,5-65,0 bandında dengelendi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, petrol fiyatlarındaki düşüşü büyük bir vergi indirimine benzeten Trump, “Petrol fiyatları düşüyor. Bu, ABD ve dünya için büyük bir vergi indirimi gibi ve harika. Teşekkürler Suudi Arabistan. Ama haydi daha aşağı çekelim.” ifadelerini kullandı.
Analistler, petrol fiyatlarındaki düşüş eğiliminin ABD'de artan enflasyon baskısını sınırlaması nedeniyle Trump tarafından sürekli gündemde tutulduğunu belirterek, OECD'nin küresel büyümeye ilişkin beklentilerini aşağı yönlü revize etmesinin de petrol fiyatlarındaki tepki yükselişlerini sınırladığını kaydetti.
OECD, dünya ekonomisi için 2018 büyüme tahminini yüzde 3,7’de tutarken, 2019'a ilişkin büyüme tahminini 0,2 puan düşürerek yüzde 3,5 olarak açıkladı.
Avrupa tarafında da pay piyasalarında alımların güçlenmesi endekslerin toparlanmasını sağladı. Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,61, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,03 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 1,47 yükseliş kaydetti. Bugün ECB'nin 25 Ekim'de gerçekleştirdiği toplantısının tutanakları ve tüketici güven endeksinin takip edileceğini ifade eden analistler, 1,14'ün hemen altında dengelenen avro/dolar paritesinin seyrinin de izlenmesi gerektiğini söyledi.
Bugün Japonya'da açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi'nin beklentiler doğrultusunda yıllık yüzde 1,4 artış kaydetmesi sonrasında kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 geriledi.
Yurt içinde, dün önceki günkü sert düşüşün ardından gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,11 artışla 92.708 puandan tamamladı. Dolar/TL ise düşüş eğilimini sürdürerek önceki kapanışa göre yüzde 1,58 azalışla 5,2995'ten kapandı. Analistler, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,32 seviyesinden işlem gören dolar/TL'nin 5,30'un altında kalıcılık sağlaması durumunda 5,10'a kadar gerileyebileceğini kaydetti.
ABD piyasalarının kapalı olması nedeniyle iç dinamiklerin öne çıkacağını dile getiren analistler, BIST 100 endeksinde 92.500 seviyesinin destek, 94.000 puanın direnç konumuna gelebileceğini bildirdi.
Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:
10.00 Türkiye, kasım ayı tüketici güven endeksi
14.30 Türkiye, TCMB haftalık para ve banka istatistikleri
15.30 Avro Bölgesi, ECB toplantı tutanakları
18.00 Avro Bölgesi, kasım ayı tüketici güven endeksi
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