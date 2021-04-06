Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerParaPiyasalar
ABONE OL

Küresel piyasalar, ekonomik aktiviteye ilişkin verilerden destek buluyor

Ekonomik aktiviteye ilişkin veriler piyasaları desteklemeye devam ederken, bugün Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın gerçekleştireceği etkinliklerde yapılacak açıklamalar takip edilecek

Küresel piyasalar, ekonomik aktiviteye ilişkin verilerden destek buluyor
AA

Gelişmiş ülke piyasalarının kapalı olduğu geçen haftanın son işlem gününde, ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin ardından bu hafta da hizmet sektörü verileri beklentileri aşarak ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserliği artırdı.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, hizmet sektörünün önemli göstergelerinden Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi, martta aylık 8,4 puan artışla 63,7 değerini alarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Bugün ise Çin'de yayımlanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 2,8 puan artarak 54,3'e yükseldi.

Öte yandan, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, dün katıldığı bir etkinlikte, G20 ülkeleriyle birlikte küresel asgari kurumlar vergisi üzerinde çalıştıklarını belirterek, küresel ekonominin, çok uluslu şirketlerin vergilendirilmesinde daha eşit bir oyun alanına dayalı olarak gelişmesini, inovasyonu, büyümeyi ve refahı teşvik etmesini sağlamak için küresel bir asgari vergi kullanılabileceğini söyledi.

IMF ise düşük gelirli 28 ülkeye acil borç servisi yardımını 6 ay daha uzatarak 15 Ekim 2021'e kadar devam edeceğini açıkladı.

Söz konusu gelişmelerle dün Dow Jones endeksi yüzde 1,13, S&P 500 endeksi, yüzde 1,41 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,67 değer kazandı. Böylece Dow Jones ve S&P 500 endeksleri kapanış rekoru serisini sürdürdü.

Dün Avrupa borsalarında Paskalya tatili dolayısıyla işlem gerçekleştirilmezken, önceki hafta yükseliş eğilimiyle özellikle gelişmekte olan ülke varlıkları üzerinde baskıya neden olan ABD'nin 100 yıllık tahvil faizi ise yüzde 1,70'in altına geriledi.

Bugün Asya piyasalarında ise karışık bir seyir izleniyor. Çin'de açıklanan hizmet sektörü PMI verisinin yükselişine karşın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 yükseldi.

Avustralya Merkez Bankası, bugünkü toplantısında, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 0,1 seviyesinde sabit bıraktı. Merkez Bankası'nın kararı sonrası ASX200 endeksi yüzde 0,9 değer kazandı.

Yurt içinde, dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi martta yüzde 1,08 ile beklentiler seviyesinde artarken, Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi'nin yükselişi yüzde 4,13 oldu. Borsa İstanbul'da ise ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserliğin fiyatlandığı görüldü. BIST 100 endeksi, yüzde 0,83 değer kazanarak günü 1.442,06 puandan tamamladı. Dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki gerilemenin etkisiyle yüzde 1 azalarak 8,1080'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,1120 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yayımlanacak Dünya Ekonomik Görünüm Raporu ve Küresel Finansal İstikrar Raporu'nun yanı sıra IMF Başkanı Kristalina Georgieva, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve Dünya Bankası Başkanı David Malpass'ın, IMF ile Dünya Bankası'nın gerçekleştirdiği Bahar Toplantıları kapsamında düzenlenecek etkinlikte yapacakları konuşmanın takip edileceğini bildirdi.

Veri gündeminde; yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve ABD'de JOLTS açık iş sayısının öne çıktığını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.465 ve 1.510 seviyelerinin direnç, 1.410 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.30 Avro Bölgesi, nisan ayı yatırımcı güven endeksi

12.00 Avro Bölgesi, şubat ayı işsizlik oranı

14.30 Türkiye, mart ayı reel efektif döviz kuru

17.00 ABD, şubat ayı JOLTS açık iş sayısı

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Maximum Genç'ten biriktiren hesap
PARAMaximum Genç'ten biriktiren hesap
TCMB'den yeni repo ihalesi
PARAMerkez'en piyasaya 64 milyar TL
KREDİ FAİZ ORANLARI 2021: Nisan ayı Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası konut, ihtiyaç ve taşıt kredi faiz oranı ne kadar?
PARABankaların kredi faiz oranları
Paribu çöktü mü, neden açılmıyor? Paribu'da neden işlem yapılamıyor?
PARAParibu çöktü mü, neden açılmıyor?
NFT nedir? NFT nasıl kullanılır?
PARANFT nedir?
Kredi faiz oranları 2021 ne kadar? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası konut, ihtiyaç ve taşıt kredi faiz oranı
PARABankaların kredi faiz oranları
Küresel piyasalar nisan ayına pozitif başladı
PARAKüresel piyasalar nisan ayına pozitif başladı
Savunma ve havacılık şirketleri martta yatırımcısına kazandırdı
PARASavunma ve havacılık şirketleri martta kazandırdı
KREDİ FAİZ ORANLARI 2021: Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası konut, ihtiyaç ve taşıt kredi faiz oranı
PARABankaların kredi faiz oranları
İşletme kredisi standartlarında gevşeme, bireyselde sıkılaşma bekleniyor
PARAİşletme kredileri standartlarında gevşeme bekleniyor