ABD Başkanı Donald Trump'ın, Orta Doğu'ya yaklaşık bin 500 ilave asker gönderilmesini onayladığını açıklaması sonrası artan jeopolitik risklere karşın İran tarafının söylemleri, piyasaların şimdilik çok fazla negatif fiyatlama yapmamasını sağlıyor. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, İran ile yapılacak bir savaşın kazananının olmayacağını belirterek, "Vicdan sahibi ara bulucular, bu mesajı ABD hükümetine iletti." ifadesini kullandı.

Avrupa tarafında, gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) seçim sonuçlarının yankıları takip ediliyor. Resmi olmayan sonuçlara göre, İngiltere'de Brexit çıkmazı, beklendiği üzere AP seçimlerinde etkisini gösterdi. Brexit konusunda bir anlaşmaya varamayan ülkenin geleneksel iki partisi, iktidardaki Muhafazakar Parti ile ana muhalefet İşçi Partisi kan kaybetti. Avrupa genelindeki sonuçlar da genellikle Avrupa Birliği (AB) karşıtı partilerin oylarını artırdığına işaret ediyor. Analistler, seçim sonuçlarının siyasi gündemi hareketlendireceğini belirterek, ülke bazlı ve AB'ye ilişkin gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.

Geçen haftanın son işlem gününde ABD'de açıklanan dayanıklı mal siparişleri verisindeki gerilemeye karşın Dow Jones endeksi yüzde 0,37, S&P 500 endeksi yüzde 0,14 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,11 değer kazandı. Haftalık bazda bakıldığında ise New York borsalarının yüzde 0,7 ile yüzde 2,3 arasında değer kaybetmesi dikkati çekti.

Cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,49, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,65 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,67 düşüş kaydederken, avro/dolar paritesi, geçen hafta 1,11 sınırından yükselişe geçerek 1,12'nin üzerinde dengelendi.

Bugüne sakin bir seyirle başlayan Asya piyasalarında borsalar yatay seyrederken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,2 düşüşle 68,5 dolardan işlem görüyor.

Yurt içinde, geçen haftanın son işlem gününde etkili olan tepki alımlarıyla yüzde 1,74 değer kazanarak 86.072 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 0,83 değer kaybetti. Cuma günü 6,0825'ten kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında yaklaşık yüzde 0,2 düşüşle 6,0720 seviyesinde işlem görüyor.

Bu hafta yurt içinde, yarın açıklanacak ekonomi güven endeksi ve cuma günü yayımlanacak yılın ilk çeyrek büyüme verisinin takip edileceğini belirten analistler, yurt dışında ise perşembe günkü ABD büyümesi başta olmak üzere veri akışının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, jeopolitik riskler ve ticaret savaşı gelişmelerinin de piyasaların odağında yer aldığını ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 87.200 ve 88.500 seviyelerinin direnç, 84.700'ün destek konumuna gelebileceğini kaydetti.



