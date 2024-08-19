Küresel piyasalar Jackson Hole haftasına karışık seyirle başladı

Geçen hafta ABD'de açıklanan enflasyon verileri, fiyat baskılarının hafiflediğine işaret ederken, resesyon endişelerinin de yatışması risk iştahını olumlu etkiledi.

Bu hafta gözler ABD'de düzenlenecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'na çevrilirken, özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Fed'in eylülde faiz indirimine gidilmesine kesin gözüyle bakılırken, faiz indiriminin büyüklüğüne ilişkin fiyatlamaların değişiklik göstermesi Powell'ın açıklamalarının önemini daha da artırıyor.

Fed yetkililerinin açıklamaları da yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Fed'in borçlanma maliyetlerini düşürmek için kademeli bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini söyledi.

Öte yandan, cuma günü açıklanan verilere göre ABD'de yapımına başlanan yeni konut sayısı, temmuzda yüzde 6,8 azalarak öngörülerin altında gerçekleşirken, ülkede verilen inşaat izni sayısı da temmuzda aylık bazda yüzde 4 azalarak Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Cuma günü 2 bin 509,8 dolarla rekor seviyeyi gören altının ons fiyatı haftayı yüzde 3,2 artışla 2 bin 508,1 dolardan kapatmasının ardından yeni günde yüzde 0,3 azalışla 2 bin 500 dolara düşerken, Brent petrolün varil fiyatı da önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 78,9 dolarda seyrediyor.

Daly, enflasyon için ise son ekonomik verilerin kendisine enflasyonun kontrol altında olduğuna dair daha fazla güven verdiğini söyledi.

Borçlanma maliyetlerini mevcut yüzde 5,25 ila yüzde 5,5 aralığından ayarlamayı düşünmenin zamanının geldiğini belirten Daly, iş gücü piyasasına yönelik "yavaşlasa da zayıf olmadığı" ifadelerini kullandı.

Söz konusu gelişmelerle cuma günü, Dow Jones endeksi yüzde 0,24, S&P 500 endeksi yüzde 0,20 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,21 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne de yükselişle başladı.

Öte yandan Almanya'da hükümeti, cuma günü, harcama planını kurtarmayı amaçlayan bir uzlaşmayla 2025 bütçe açığı hedefini 17 milyar eurodan 12 milyar euroya düşürmek için bir anlaşmaya vardı.

Maliye Bakanı Christian Lindner, 12 milyar euroluk hedef hakkında tek haneli rakamlarda bir hedef olmasının daha iyi olacağını belirterek "hedef, maliye bakanı olarak istediğimden biraz daha yüksek" ifadesini kullandı.

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Bu gelişmelerle cuma günü İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,43 değer kaybederken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,77 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,35 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de yükselişle başladı.