Küresel piyasalar karışık seyrediyor

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine başlama ihtimalinin son çeyreğe doğru ötelenmesi ve bu yıl bir faiz indirimine gidebileceğine ilişkin fiyatlamaların öne çıkmasına karşın, şirketlerin öngörülerin üzerinde gelir elde etmesi piyasalarda hisse ve sektör bazlı oynağı artıyor.

Analistler, yarın Fed'in faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra bu hafta istihdam raporu verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, Amazon Apple, Coca Cola, McDonald's ve Qualcomm'un açıklaması beklenen finansal sonuçlarının yatırımcıların odağında bulunduğunu dile getirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in yarın faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, haziranda faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 11, temmuzda yüzde 30 ve eylülde yüzde 58'de bulunuyor. REKLAM Diğer yandan, ABD Hazine Bakanlığı, dün bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini 243 milyar dolara çıkardığını açıkladı. Haziran sonu nakit dengesinin 750 milyar dolar olacağının öngörüldüğü kaydedilen açıklamada, borçlanma tahmininin ocak ayında duyurulan tahminden 41 milyar dolar yüksek olduğu aktarıldı. Bu gelişmelerle birlikte, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,61'de bulunurken, dolar endeksi önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 105,8 seviyesinde seyrediyor.

Altının ons fiyatı ise yüzde 0,4 azalışla 2 bin 326 dolardan alıcı bulurken, Orta Doğu'da tansiyonun düşmesiyle Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0,4 azalışla 86,9 dolardan işlem görüyor. Öte yandan, dün Tesla, Çinli yetkililerin, ülkenin veri güvenliği gerekliliklerini geçtikten sonra arabalarına yönelik kısıtlamaları kaldırdığını bildirdi. Böylelikle şirketin ikinci büyük pazarı olan Çin'de otonom sürüş teknolojisini yakın zamanda kullanıma sunacağına dair beklentilerin artması sonrasında Tesla hisseleri yüzde 15'in üzerinde değer kazandı.

REKLAM Hollanda merkezli elektronik şirketi Philips'in hisseleri de şirketin bazı uyku apnesi cihazlarının geri çağrılmasıyla bağlantılı yaralanma iddiaları için 1,1 milyar dolarlık uzlaşmaya varması sonrasında yaklaşık yüzde 27 yükseldi. Ayrıca, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın medya şirketi Trump Media & Technology Group'un hisselerinin yüzde 12'den fazla değer kazanması dikkati çekti. Dün, New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 0,35, S&P 500 endeksi yüzde 0,32 ve Dow Jones endeksi ise yüzde 0,38 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de pozitif bir seyirle başladı.

AVRUPA'DA GÖZLER ENFLASYON VERİLERİNDE Avrupa borsalarında ise dün karışık bir seyir hakim olurken, bugün gözler Almanya'da büyüme ve Euro Bölgesi'nde enflasyon verilerine çevrildi. Analistler, bölgede açıklanan verilerin enflasyonla mücadelede sona yaklaşıldığının sinyallerini vermeye devam ettiğini belirterek, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin banka yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de sürdüğünü bildirdi. REKLAM ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Euro Bölgesi'nde enflasyonunun yüzde 2'ye geri dönme yolunda olduğunu ancak bu sürecin inişli çıkışlı olacağını ve jeopolitik gerilimlerin fiyat artışları üzerinde yukarı yönlü bir risk oluşturduğunu dile getirdi.

Hollanda Merkez Bankası Başkanı ve ECB üyesi Klaas Knot da bankanın haziranda atacağı ilk faiz indirim adımı sonrasındaki süreç için, "Belirli bir zaman patikası için önceden taahhüt yok" ifadelerini kullandı. Başka bir ECB üyesi Pierre Wunsch ise "Her toplantıda faiz indirimi yapacağımızı söylememeliyiz" diyerek, temmuzda ikinci bir faiz indiriminin çok ileri gidebilecek bir yeniden fiyatlandırmaya yol açabileceği konusunda uyardı. Öte yandan, dün Almanya'da açıklanan verilere göre, martta yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon, nisanda değişmeyerek Nisan 2021’den bu yana en düşük seviyede kalmayı sürdürdü. Tüketici Fİyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda da yüzde 0,5 artışla beklentilerin altında kaldı.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,09 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,14 yükselirken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,24 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,29 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de karışık bir seyirle başladı. REKLAM ASYA'DA ÇİN HARİÇ POZİTİF SEYİR Asya pay piyasalarında ise Çin hariç pozitif bir seyir öne çıkarken, bölge genelinde bugün açıklanan verilerin karışık sinyaller vermesi dikkati çekti. Çin'de açıklanan verilere göre, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) nisanda 50,4 ile beklentilerin üzerinde gelse de önceki aya göre yavaşlamaya işaret etti.

Ülkede aynı dönemde hizmet sektörü PMI 51,2 ile tahminlerin altında kalırken, bileşik PMI 51,7 oldu. Caixin imalat sanayi PMI ise 51,4 ile öngörüleri aştı. Japonya'da açıklanan verilere göre ise işsizlik oranı martta yüzde 2,6'ya tekrar çıkarken, öncü sanayi üretimi martta yüzde 3,8 ile tahminlerin üzerinde artış kaydetti. Öte yandan, dün 160,24 seviyesini test ederek Haziran 1986'dan bu yana ilk kez 160'ın üzerine çıkan dolar/yen paritesi, günü yüzde 1 azalışla 156,34 seviyesinden tamamladı. Şu sıralarda ise önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 156,74'ten işlem görüyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 artarken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,1 azalış kaydetti. REKLAM BIST 100'DE REKOR Yurt içinde dün borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,69 artışla 10.082,77 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. Dolar/TL, dün dalgalı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 32,5064'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,4650 seviyesinden işlem görüyor.