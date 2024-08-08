Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Pazartesi günü görülen tarihi satış baskısından sonra salı ve çarşamba günleri piyasalarda toparlanma eğilimi görülmesine karşın küresel piyasalardaki risk algısı devam ediyor.

Analistler, piyasalarda satış baskısının bittiğini söylemek için çok erken olabileceğini kaydetti.

Bilanço sezonu da hisse ve sektör bazlı oynaklığın yüksek seyretmesine neden olurken, şirket bilançolarının beklentileri karşılayamaması küresel piyasalarda risk iştahını azalttı.

Analistler, resesyon endişelerine zayıf gelen şirket bilançolarının da eklenmesinin piyasalarda endişeleri tetiklediğini söyledi.

ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam raporundaki verilerin resesyon endişesini artırdığını anımsatan analistler, bugün ülkede açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisinin ülkedeki iş gücü piyasası hakkında daha fazla kanıt sunabileceğini ve piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini kaydetti.

Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 103 seviyelerinde, altının ons fiyatı yüzde 0,5 artışla 2 bin 395 dolar, Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,2 azalışla 78,1 dolar seviyelerinde seyrediyor.

Airbnb'nin hisseleri de ikinci çeyrekte hayal kırıklığı yaratan finansal sonuçlarının ve ABD'li müşterilerden gelen talebin yavaşladığına dair uyarısının ardından yüzde 13,4 değer kaybetti.

Öte yandan, şirket bilançoları da yatırımcıların odağına yeniden yerleşirken, Disney'in hisseleri, şirketin finansal sonuçlarının beklentileri aşmasına karşın park birimindeki işletme gelirinin azalmasının ardından yüzde 4,5 düştü.

Avrupa borsalarında ise dün pozitif bir seyir izlendi.

Bu gelişmelerle, Dow Jones endeksi yüzde 0,60, S&P 500 endeksi yüzde 0,77, ve Nasdaq endeksi yüzde 1,03 azalış kaydetti.ABD'de endeks vadeli kontratlar da güne karışık seyirle başladı

Sanayi üretimindeki artış özellikle otomotiv sektöründeki toparlanmadan kaynaklandı. Ülkede, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,4 azalarak 127,7 milyar avro oldu. Haziranda ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,4 geriledi.

Öte yandan dün açıklanan verilere göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,4 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 düştü.

Asya borsalarında da karışık bir seyir izleniyor.

Bu gelişmelerle, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,75, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,50, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,91 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,33 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, güne karışık seyirle başladı.

Piyasalar, ihracatın aylık bazda yüzde 1,5 düşmesini bekliyordu. Almanya'da haziranda ithalat bir önceki aya göre yüzde 0,3 artarak 107,3 milyar avro olurken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,4 azaldı. Böylece, Almanya haziran ayında 20,4 milyar avro ticaret fazlası verdi.

Öte yandan Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) yayımladığı toplantı tutanaklarına göre, bankanın bazı üyeleri politika faizinde daha fazla artış önerdi. Tutanaklarda, fiyat istikrarı hedefine 2025 mali yılının ikinci yarısında ulaşılacağı varsayıldığında, bankanın o tarihe doğru politika faizini nötr faiz oranı seviyesine yükseltmesinin gerektiği belirtildi.

Bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıklayacağı yılın 3. Enflasyon Raporu ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 puanın direnç, 9.800 ve 9.750 puanın destek konumunda olduğunu belirtti.

TCMB, yılın 2. Enflasyon Raporu toplantısında 2024 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan yukarı güncelleyerek yüzde 38'e çekmiş, 2025 ve 2026 tahminlerini ise sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde korumuştu.