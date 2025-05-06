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        Haberler Ekonomi Borsa Küresel piyasalar karışık seyrediyor - Borsa Haberleri

        Küresel piyasalar karışık seyrediyor

        Küresel piyasalarda, merkez bankalarının faiz kararı öncesinde yatırımcıların "bekle-gör" yaklaşımına girmesiyle karışık bir seyir öne çıkıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 09:07 Güncelleme: 06.05.2025 - 09:07
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        Küresel piyasalar karışık seyrediyor
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        ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikalarının başta ABD ekonomisi olmak üzere dünya ekonomisine olan etkileri yakından takip ediliyor. Yarın ABD Merkez Bankası (Fed) ile perşembe günü İngiltere Merkez Bankasının (BoE) para politikası kararlarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

        Analistler, tarife uygulamalarının ABD ekonomisi üzerindeki etkilerinin Fed'in makroekonomik projeksiyonlarını değiştirmiş olabileceğini kaydederek, olası enflasyonist görünümün Fed'in faiz indirim sürecinde beklentilerden daha yavaş hareket edebileceğini söyledi.

        Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, Bankanın temmuz ayında yüzde 72 ihtimalle faiz indirimine gideceği fiyatlanıyor.

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        Trump'ın yeni tarife söylemleri medya şirketlerinin hisselerini sarstı

        Tarife cephesinde yeni gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından takip ediyor. Trump, film endüstrisine yönelik tarife söylemlerinin ardından dün yaptığı açıklamada da film endüstrisiyle bir araya geleceğini belirterek, onlara zarar vermek istemediğini, yardım etmek istediğini ifade etti.

        Tarife haberlerinin ardından medya şirketlerinin hisselerinde düşüş görüldü. Küresel izleyici kitlesi için içerik üreten küresel bir üretim ağına sahip ABD'li yapım şirketlerinden Netflix'in hisseleri yüzde 1,9 değer kaybetti. Yayın platformu Paramount'un hisseleri yüzde 1,6 düşerken, Warner Bros Discovery'nin hisseleri yüzde 1,9 ve Walt Disney'in hisseleri yüzde 0,41 geriledi.

        Piyasaların odağında olan tarife müzakereleri ise devam ediyor. Dün konuya ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent bazı anlaşmalara çok yakın olduklarını tekrar vurguladı. Tarafların tarifelerin ertelenmesinin üzerinden yaklaşık bir ay geçmesine karşın ticaret anlaşmaları konusunda somut bir sonuca ulaşılmadığını hatırlatan analistler, şirketlerin uzun vadeli tedarik ve ticaret stratejilerinden belirsizliklerin devam ettiğini söyledi.

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        Altın yükselişini üçüncü güne taşıdı

        Altının ons fiyatı Fed'in para politikası kararları öncesinde yatırımcıların güvenli liman talebiyle yükselişini üçüncü işlem gününe taşıdı. Dün yüzde 2,9 yükselişle 3 bin 334 dolardan günü tamamlayan ons altın, yeni işlem gününde de yüzde 0,60 yükselişle 3 bin 352 dolardan alıcı buluyor.

        ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,35 seviyesinde dengelenirken, dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 99,8 seviyesinde bulunuyor. Brent petrolün varili yeni işlem gününde 1,2 değer kazancıyla 60,9 dolardan satılıyor.

        ABD yoğunlaşan bilanço sezonunda bugün AMD ve Super Micro Computer'in finansal sonuçları takip edilecek. New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,64, Nasdaq endeksi yüzde 0,74 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,24 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne negatif bir seyirle başladı.

        Avrupa'da yoğun veri gündemi takip edilecek

        Avrupa borsalarında dün Fransa hariç pozitif bir seyir öne çıkarken, gözler bugün bölgede açıklanacak yoğun veri gündemine çevrildi. Bölgede resesyon endişeleri varlığını korurken, başta imalat sanayi aktivitesindeki düşüş en önemli risklerden olmayı sürdürüyor.

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        Analistler, bölge genelinde imalat sanayi aktivitesindeki güç kaybının öne çıktığı bir dönemde hizmet sektörü aktivitesinin önem kazandığını kaydederek, bugün açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

        Öte yandan, Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik haber akışı da bölgede yakından takip edilmeye devam ediyor. Dün Almanya'da DAX 40 yüzde 1,12 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,39 yükselirken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,55 düştü. Dün İngiltere'de tatil sebebiyle piyasalarda işlemler gerçekleşmedi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne negatif seyirle başladı.

        Asya tarafında pozitif bir seyir izleniyor

        Çin ve Hong Kong'da ABD ile olan ticaret savaşlarının daha da derinleşmeyeceğine yönelik iyimserliklerin etkisiyle pozitif bir seyir öne çıkarken, Japonya ve Güney Kore'de tatil sebebiyle piyasalarda işlemler gerçekleşmiyor.

        Bölgedeki Çin ve ABD arasındaki ticaret gerilimlerinin sınırlı da olsa yatıştığını kaydeden analistler, iki ülke arasındaki müzakerelere yönelik haber akışının bölgedeki en önemli gündem olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

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        Bugün açıklanan verilere göre Çin'de nisan ayı Caixin hizmet sektörü PMI 50,7 gelerek beklentilerin gerisinde kaldı. Aynı döneme ilişkin bileşik PMI 51,1 seviyesiyle düşüşünü sürdürmesine karşın güçlü kalmayı sürdürdü.

        Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 yükselişle işlem görüyor.

        BIST 100 endeksi dün satıcılı seyretti

        Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,60 değer kaybederek 9.112,19 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 10.440,00 puanda işlem gördü.

        Dolar/TL, dün yatay seyirle 38,5630'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 38,6120 seviyesinden işlem görüyor.

        Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi, Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.900 puanın destek, 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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