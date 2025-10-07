Habertürk
        Haberler Ekonomi Borsa Küresel piyasalar karışık seyrediyor - Borsa Haberleri

        Küresel piyasalar karışık seyrediyor

        Küresel piyasalar, ABD'de federal hükümetin kapanmasının yanı sıra Avrupa kaynaklı siyasi belirsizliklerin de etkisiyle karışık bir seyir izliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 09:46 Güncelleme: 07.10.2025 - 09:46
        Küresel piyasalar karışık seyrediyor
        ABD'de federal hükümetin kapanması sonrasında hükümetin ne zaman açılacağına ilişkin devam eden belirsizlikler küresel piyasalarda risk algısının artmasına neden oluyor.

        ABD'de faiz indirim beklentilerinin gücünü korumasının yanında yapay zeka ve çip hisselerindeki yükseliş pay piyasalarını desteklemeye devam ederken, siyasi belirsizlikler piyasalardaki risk iştahının törpülenmesine sebep oluyor.

        ABD'de Senato'nun hükümetin kapanmasına neden olan bütçe anlaşmazlığını çözmek amacıyla yeniden toplanması planlanıyor. Cumhuriyetçilerle Demokratların sunduğu, federal hükümete geçici finansman sağlamaya yönelik bütçe tasarılarının tekrar oylanması bekleniyor. Ancak bu oylamalardan bir sonuç çıkması öngörülmüyor.

        Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, 1 Kasım'dan itibaren ithal edilen orta ve ağır hizmet tipi kamyonlara yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

        Altının onsu ABD'de federal hükümetin kapanmasının yanında Avrupa kaynaklı siyasi belirsizliklerin de etkisiyle bugün 3 bin 977,5 dolarla rekor tazeledi. Şu sıralarda altının onsu 3 bin 963 dolar seviyelerinde bulunuyor.

        ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,15 seviyesinde dengelenirken, dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 98,2 seviyesinde seyrediyor.

        Brent petrolün varili ise şu sıralarda yatay seyirle 65,4 dolardan işlem görüyor.

        AMD ve OpenAI anlaşmasıyla S&P 500 endeksi ve Nasdaq endeksi yükseldi

        New York borsasında AMD ve OpenAI arasındaki anlaşma sonrasında S&P 500 endeksi ve Nasdaq endeksinde yükselişler görüldü. ABD'li yarı iletken şirketi AMD ve OpenAI, yapay zeka altyapısı için stratejik ortaklık kurduklarını duyurdu.

        Söz konusu ortaklık açıklamasının ardından AMD'nin hisseleri yüzde 23,7 değer kazandı. Bu gelişmelerle, Dow Jones endeksi yüzde 0,14 azalırken, S&P 500 endeksi yüzde 0,36 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,71 arttı. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne düşüşle başladı.

        Avrupa borsaları satış ağırlıklı seyretti

        Avrupa borsaları Fransa'da devam eden siyasi belirsizliklerin risk algısını artırmasıyla satış ağırlıklı bir seyir izledi.

        Fransa'da François Bayrou hükümetinin Ulusal Meclis'ten güvenoyu alamayarak düşmesi sonrası 9 Eylül'de başbakan olarak atanan Sebastien Lecornu yeni hükümeti kurmasından saatler sonra istifa etti.

        Analistler, jeopolitik risklerin de bölgede risk iştahının azalmasına neden olduğunu kaydetti.

        Makroekonomik veri tarafında Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ağustosta, önceki aya göre yüzde 0,1 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşti.

        Bu gelişmelerle, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,36 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,26 değer kaybederken, Almanya'da DAX 40 endeksi yatay seyretti.

        Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne negatif başladı.

        Japonya borsasında ralli devam ediyor

        Asya tarafındaki gelişmelere bakıldığında Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) yeni liderinin Takaiçi Sanae olmasının ardından Japonya borsasında ralli devam ediyor.

        Yen dolar karşısında değer kaybetmeye devam ederken, dolar/yen paritesi 150 seviyesinin üzerinde seyrediyor.

        Analistler, LDP'nin yeni liderinin Takaiçi Sanae olmasının ardından Japonya Merkez Bankasına (BoJ) ilişkin faiz artırımı öngörülerinin gücünü kaybetmesinin Japonya piyasalarını desteklediğini söyledi.

        Bu gelişmelerle 48.527,33 puanla rekor seviyeyi gören Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,4 değer kazandı.

        Çin, Hong Kong ve Güney Kore borsalarında tatil nedeniyle işlem gerçekleşmiyor.

        Borsa günü düşüşle tamamladı

        Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,14 değer kaybederek 10.734,87 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise dün akşam seansında yüzde 0,04 yükseldi.

        Öte yandan Halkbank, ABD'de Banka aleyhine açılan ceza davasında İkinci İstinaf Mahkemesi'nin kararına karşı ABD Yüksek Mahkemesi nezdinde yaptığı temyiz başvurusunun reddedildiğini bildirdi. Banka, bu gelişmenin hukuki sürecin tamamlandığı anlamına gelmediğini ifade etti.

        Dolar/TL, dün yatay seyirle 41,6900'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üstünde 41,7042 seviyesinde seyrediyor.

        Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda gerçekleştireceği sunum ve hazine nakit dengesi yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ile ABD'de dış ticaret dengesi, tüketici enflasyon beklentilerinin takip edileceğini söyledi.

        Jeopolitik gelişmelerin de endeksin yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.500 seviyeleri destek, 10.900 ve 11.000 puan ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

