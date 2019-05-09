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Küresel piyasalar negatif seyrini sürdürüyor

AA

Küresel piyasalar, ticaret savaşı endişeleri ile negatif seyrini sürdürürken, ABD ile İran arasında artan gerilim de gündemin odağına yerleşti

Küresel piyasalar

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çinli yetkililerin müzakere için ABD'ye gelmesinin hemen öncesinde yaptığı açıklamalar piyasalarda risk iştahının azalmasına neden oldu. Trump, geçen hafta yaptığı "Çin tarafı müzakereleri yavaşlatıyor" açıklamasından sonra, dün akşam da Çinli yetkilileri "ticaret anlaşmasını bozmakla" suçladı. Çin Devlet Başkan Yardımcısı Liu He'nin bugün ABD'de görüşmelere başlaması bekleniyor.

Ticaret müzakereleri piyasaların gündemini meşgul ederken, ABD ile İran arasında artan gerilim de yatırımcıların odağına yerleşti. Trump, dün akşam İran'ın demir, çelik, bakır ve alüminyum sektörlerine yaptırım getiren başkanlık kararına imza attı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün özellikle petrol ve uluslararası bankacılık konularında İran'ın çıkarlarını koruyacak adımların atılmaması durumunda "uranyum zenginleştirme çalışmalarına getirilen yüzde 3,67 zenginleştirme sınırını tanımayacaklarını ve Arak Ağır Su Reaktörü'nün modernizasyonuna başlayacaklarını" söylemişti.

ABD borsaları kapandıktan sonra gelen açıklamalar ile bugün Asya piyasaları satış ağırlıklı bir seyir izlerken, vadeli işlemlerde ABD endeks kontratları da yaklaşık yüzde 0,5 azalışla işlem görüyor.

Analistler, ticaret savaşı endişeleri ve artan jeopolitik gerilimin bilanço sezonu sonrasında beklenti konusunda zayıflayan ABD borsalarını negatif etkilemeye devam edebileceğini belirterek, konuyla ilgili gelişmelerin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Dün ABD'de Dow Jones endeksi günü yatay tamamlarken, S&P 500 endeksi yüzde 0,16 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, Trump'ın açıklamaları öncesinde kapanan borsalarda yükselişler görüldü. Almanya'da açıklanan sanayi üretim verisinin inşaat ve imalat sektörü üretimindeki artışın etkisiyle martta bir önceki aya göre yüzde 0,5 yükselmesi sonrası DAX endeksi yüzde 0,72, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,15 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,40 değer kazandı.

Bugün Çin'de açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 2,5 ile beklentiler doğrultusunda artarken, Üretici Fiyat Endeksi yüzde 0,9 artışla tahminleri aştı. Kapanışa yakın azalan küresel risk iştahı ile Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 düşüş kaydetti.

Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da düşüşün ve döviz kurlarının yükseliş eğiliminin sürdüğü görüldü. BIST 100 endeksi, dün yüzde 1,32 azalışla 90.272 puandan günü tamamlarken, dolar/TL, yüzde 0,52 artışla 6,1831'den kapandı. Dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,1710 seviyesine geriledi.

Analistler, BIST 100 endeksinde 89.900 seviyesinin önemli destek konumunda olduğunu belirterek, dün bu seviyeden gelen tepki alımlarının devam edip etmeyeceğinin kısa ve orta vadeli yön açısından önemli olacağını, olası yükselişlerde 93.400'ün direnç konumuna gelebileceğini söyledi.

Bugün ABD ile Çinli yetkililer arasında gerçekleştirilmesi beklenen görüşmeler ve Trump'ın açıklamaları sonrası İran'dan gelebilecek açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması ve ABD'nin dış ticaret verilerinin de izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15.30 ABD, mart ayı dış ticaret dengesi

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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