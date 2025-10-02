Küresel piyasalar pozitif seyir izliyor

ABD'de parasal gevşemenin yol haritasına yönelik devam eden belirsizlikler dün açıklanan ADP özel sektör istihdam verisinin ardından azaldı. Söz konusu verinin istihdamda beklentilerin üzerinde soğumaya işaret etmesi ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim beklentilerini güçlendirdi.

Dün açıklanan verilere göre ABD'de özel sektör istihdamı, eylülde artış beklentilerinin aksine 32 bin kişilik azaldı. Analistler, özel sektör istihdamındaki beklenmedik düşüşün iş gücü piyasasındaki zayıflamaya dair yeni kanıt sunduğunu ifade etti.

Söz konusu verinin ardından para piyasalarında Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 50 baz puan indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılmaya başlandı.

ABD'de Federal kamu kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürmesini sağlayacak geçici bir bütçe tasarısının Kongre'den geçememesi, 2019'dan bu yana ilk kez hükümetin kapanmasına yol açtı.

Federal hükümetin kapanmasından dolayı yatırımcılar kamu kurum ve kuruluşlarından açıklanan veriler yerine özel kurumların açıkladığı makroekonomik verilere odaklanıyor. Yarın açıklanması planlanan ve içinde tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı gibi önemli verilerin bulunduğu istihdam raporu verisinin bu hafta yayınlanması beklenmiyor.

Hükümetin kapanması dolayısıyla bazı kilit ekonomik verilerin yayımlanmasının aksamasının Fed kararları için belirsizlik yaratabileceğini belirten analistler, ancak Fed'in faiz indirimine devam edeceğine yönelik beklentilerin sürdüğünü söyledi.

Piyasalar tarafında ise ABD'de hükümetin kapanmasının etkileri merak ediliyor. Dün açıklama yapan Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'de federal hükümetin kapanmasının, ülkenin kredi notu üzerinde kısa vadede bir etkisi olmayacağını, ancak uzun süredir devam eden politika üretimindeki zayıflıkları gösterdiğini bildirdi.

Analistler, borsanın daha önceki hükümet kapanmalarını genellikle sorunsuz bir şekilde atlattığını belirterek, ancak bu seferki kapanmanın yavaşlayan iş gücü piyasası ve enflasyon riskleri gibi bir dizi ekonomik faktör nedeniyle daha riskli olabileceğini anlattı.

Vance: Uzun sürecek bir kapanma olacağını düşünmüyorum

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında, "Kongre'deki Demokratların ne yapacağını öngöremem ama aslında o kadar uzun sürecek bir kapanma olacağını düşünmüyorum." dedi.

Kapanma devam ederse bazı çalışanları işten çıkarmak zorunda kalacaklarını dile getiren Vance, ancak işten çıkarmalarla ilgili nihai bir karar alınmadığını belirtti. Vance, kapanmayı sona erdirmek için Senato'daki birçok Demokrat ve Cumhuriyetçiyle görüştüğünü belirtti.