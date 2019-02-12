ABD'de veri gündeminin zayıf olmasının etkisiyle dün pay piyasaları sakin seyrederken, akşam saatlerinde, bütçe konusunda anlaşma sağlandığı haberi moralleri yükseltti.
Piyasalar kapandıktan sonra basına yansıyan haberlerde ABD Kongresindeki Cumhuriyetçi ve Demokrat üyelerin federal hükümetin tekrar kepenk kapatmaması için sınır güvenliği konusunda "prensipte" anlaşmaya vardığı bildirildi. Cumhuriyetçi Senatör Richard Shelby tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyetçi ve Demokrat üyeler arasında iç ve sınır güvenliği dahil 6 yasa tasarısı üzerinde prensipte anlaşma sağlandı ve hükümetin kapanmaması konusunda mutabık kalındı.
Ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik ise 1 Mart'ta dolacak ABD ile Çin arasındaki ek gümrük tarifelerini durduran "ticaret ateşkesi" sürecinde iki ülke yetkililerinin Çin'in başkenti Pekin’de görüşmelere başlamasıyla arttı. Analistler, piyasalarda 1 Mart'a kadar iki ülke arasında anlaşma sağlanacağı iyimserliğinin fiyatlandığını, bu konuda gelecek haberlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.
Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,21 değer kaybederken, S&P 500 endeksi yüzde 0,07 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,13 yükseliş kaydetti. Dolar ise diğer para birimleri karşısındaki değerlenme sürecini devam ettirdi. Dolar endeksi yükseliş serisini üst üste 8'inci işlem gününe taşıyarak günü yüzde 0,44 artışla 97,1 seviyesinden tamamladı.
Avrupa tarafında, dün İngiltere'de açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerin altında kalmasına karşın pay piyasalarına ticaret savaşı iyimserliğinin hakim olduğu görüldü. Açıklanan verilere göre, İngiliz ekonomisi 2018'de, son 6 yılın en düşük performansını göstererek yüzde 1,4 büyürken, sanayi üretimi aralıkta yüzde 0,9 geriledi. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,99, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,82 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,06 yükseliş kaydetti.
Artan küresel risk iştahı ile Asya pay piyasaları bugün pozitif seyrederken, altın ve petrol fiyatları ise içinde bulundukları dar bant içinde işlem görmeye devam ediyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kazandı.
Yurt içinde, yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, dün yüzde 1,90 değer kazanarak 104.395 puan ile 29 Mayıs 2018’den bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Dün yüzde 0,54 artışla 5,2760'tan günü tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,2690 seviyesinde işlem görüyor.
Bugün dünya genelinde veri gündeminin zayıf olduğunu ifade eden analistler, ABD ve Çinli yetkililerin Pekin'de devam eden ticaret müzakereleri ve Brexit gelişmelerinin yatırımcıların odağında yer aldığını söyledi. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi olduğunu belirterek, 102.500'ün ise destek konumuna gelebileceğini kaydetti.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
18.00 ABD, aralık ayı JOLTS açık iş sayısı
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