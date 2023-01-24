Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar, şirket karlılıklarına ilişkin iyimserlikle pozitif seyrederken, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
AA

Dünya genelinde önemli merkez bankalarının para politikası kararları öncesi piyasa beklentileri yavaş yavaş olgunlaşırken, şirket finansal sonuçlarıyla hisse ve sektör bazlı hareketler öne çıkıyor.

Analistler, Barclays'ın özellikle yarı iletken çip sektörüne ilişkin beklentilerini yukarı yönlü revize etmesiyle çip şirketlerinin New York borsasındaki yükselişe öncülük ettiğini belirterek, haftanın devamında Tesla, Microsoft, IBM ve Boeing gibi şirketlerin finansal sonuçlarını açıklamasının beklendiğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

TAHVİL PİYASALARINDA RESESYON FİYATLAMALARI GERİLİYOR

Öte yandan, tahvil piyasalarında resesyon fiyatlamaları sınırlı da olsa geriliyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşırken, 3 aylık hazine bonosu getirisi ile arasındaki fark yaklaşık 110 baz puana geriledi. Geçen hafta iki varlık arasındaki fark 140 baz puanla son 42 yılın en yükseğine çıkmıştı.

Analistler, söz konusu gerilemeye karşın ülke ekonomisinin resesyona gireceğine yönelik fiyatlamaların oldukça yüksek olduğunu belirterek, bugünden itibaren yoğunlaşacak makroekonomik veri takviminin piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini ifade etti.

Bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin önemine işaret eden analistler, söz konusu verilerdeki küresel ekonomik aktiviteye ilişkin sinyallerin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,19, Nasdaq endeksi yüzde 2,01 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,76 yükselirken, ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne yatay seyirle başladı.

Avrupa borsalarında da dün alış ağırlıklı seyir öne çıkarken, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, enerji arz ve fiyatlarına ilişkin endişelerin geri plana itilmesi ile piyasalarda risk iştahının artmasında önemli rol oynuyor.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek hafta yapılacak toplantıda 50 baz puanlık faiz artırımına gideceği beklentisi güçlü kalmaya devam ederken, şahin beklentiler avro/dolar paritesinin son 10 ayın zirvesine yakın işlem görmesinde etkili oluyor.

Dün bu gelişmelerle, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,18, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,46, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,52 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,18 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne de yükselişle başladı.

ÇİN'DE PİYASALAR İŞLEME KAPALI

Asya piyasalarının önemli bölümünde yeni yıl tatili nedeniyle bugün de işlem gerçekleşmezken, açık olan Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,52 yükseldi.

Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, imalat sanayi PMI ocakta 48,9'da sabit kalarak imalat sanayinde daralmanın devam ettiğine işaret ederken, hizmet sektörü PMI 52,4'e yükseldi.

Analistler, Çin'de piyasaların hafta boyunca işleme kapalı kalmaya devam edeceğini, Güney Kore borsasının yarın, Hong Kong borsasının ise perşembe günü işleme açılacağını söyledi.

Yurt içinde, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,56 değer kaybıyla 5.404,43 puandan tamamladı.

Dün, yatay seyirle 18,8102'den kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,7780'den işlem görüyor.

Analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.400 ve 5.350 seviyelerinin destek, 5.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ocak ayı finansal hizmetler güven endeksi

10.00 Almanya, şubat ayı GfK tüketici güven endeksi

11.30 Almanya, ocak ayı imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI

12.00 Avro Bölgesi, ocak ayı imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI

12.30 İngiltere, ocak ayı imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI

17.45 ABD, ocak ayı imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI

18.00 ABD, ocak ayı Richmond Fed sanayi endeksi

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Değişken ve altın fonları atağa kalktı
İŞ-YAŞAM BES fonlarında değişken atak
89 sektörün yarısı maaş zammında enflasyona yenildi
İŞ-YAŞAM 89 sektörün yarısı ücret artışında enflasyona yenildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu borçları siliniyor
İŞ-YAŞAM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu borçları siliniyor
İngiltere'de market tartışması
İŞ-YAŞAM İngiltere'de market tartışması
Goldman Sachs 3 binden fazla çalışanını işten çıkaracak
İŞ-YAŞAM 3 bin kişiyi işten çıkaracak
Euro Bölgesi'nde kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 93 oldu
İŞ-YAŞAM AB'de kamu borcu 13.2 trilyon euro oldu
Türkiye'nin Kuzey Afrika'ya ihracı arttı
İŞ-YAŞAM Türkiye'nin Kuzey Afrika'ya ihracı arttı
‘Figüran’ sözleşmeli ‘Başrol’ sanatçılar kadroya geçemeyecekler! 2023 Sözleşmeli sanatçı kadroya geçecek mi?
İŞ-YAŞAM Başroldeler ama kadro hakları yok!
Tüketici güven endeksi ocakta yüzde 4,6 arttı
İŞ-YAŞAM Tüketici güven endeksinde artış
İngiltere'nin durgunluğu iki kat daha kötü olabilir
İŞ-YAŞAM İngiltere'de resesyon beklenenden kötü olabilir

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.