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Piyasalarda yoğun veri gündemi

Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, bugün yoğun veri gündemi ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın yapacağı konuşma takip edilecek

Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı
AA

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin tekrar yükselişe geçmesinin yarattığı tedirginlikle, özellikle teknoloji hisselerinde yoğunlaşan satışlar, pay piyasalarında karışık bir seyir izlenmesine neden oluyor.

Dün yüzde 1,77 ile Ocak 2020'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 1,74 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, tahvil piyasasında oynaklığın devam etmesi nedeniyle bugün ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın Finansal İstikrar Gözetim Konseyi toplantısındaki konuşmasının öneminin arttığını belirterek, ayrıca ABD Başkanı Joe Biden'ın 3 trilyon dolarlık altyapı paketinin detaylarının da açıklanmasının beklendiğini kaydetti.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, Conference Board Tüketici Güven Endeksi, martta aylık 19,3 puan artışla 109,7 seviyesine çıkarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en yoğun hissedilmeye başlandığı Mart 2020'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında satıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,31, S&P 500 endeksi yüzde 0,32 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,11 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, düşüş eğilimini devam ettiren avro/dolar paritesi pay piyasalarını destekledi. Parite 1,1704 ile yaklaşık 5 ayın en düşük seviyesine inmesinin ardından bugün 1,1710 seviyesinde işlem görüyor.

Dün açıklanan verilere göre Almanya'da yıllık enflasyon, beklentiler doğrultusunda martta yüzde 1,7'ye yükseldi. Ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserlik ve dolar karşısında değer kaybeden avronun desteğiyle Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,29, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,21, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,88 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,53 yükseliş kaydetti.

Bugün Japonya'da açıklanan sanayi üretimi şubatta yüzde 2,1 daralarak beklentilerin altında kalırken, Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi 51,9'a yükselerek tahminleri aştı.

ABD ile Çin arasında gerilimin artabileceği endişeleri ise pay piyasalarını baskılamaya devam etti. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 yükseldi.

Yurt içinde, dün görece sakin bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da, banka hisselerindeki toparlanma ile yüzde 0,23 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 1.395,79 puandan tamamladı. Banka hisselerinin ortalama getirisi ise yüzde 1 oldu.

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamaları yatırımcıların odağındaydı. Kavcıoğlu, TCMB 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, temel amaçları doğrultusunda ellerindeki tüm araçları bağımsız ve etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceklerini belirterek, "Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz." dedi.

Dolar/TL, dün 8,4543'e kadar yükselmesi sonrası Kavcıoğlu'nun açıklamaları ile gerilese de günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artışla 8,3362'den tamamladı. Bugün bankalararası piyasanın açılışında dolar/TL 8,3270 seviyesinde işlem görüyor.

Kovid-19 salgınında artan vaka sayıları nedeniyle sıkılaştırılan tedbirler ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki yükselişin TL varlıkları üzerinde baskıya neden olduğunu dile getiren analistler, bugünün veri takviminde; yurt içinde ekonomik güven endeksi ve dış ticaret istatistikleri, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.420 ve 1.450 seviyelerinin direnç, 1.340 puanın destek konumunda bulunduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı dış ticaret istatistikleri

10.00 Türkiye, mart ayı ekonomik güven endeksi

10.55 Almanya, mart ayı işsizlik oranı

12.00 Avro Bölgesi mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi

15.15 ABD, mart ayı ADP özel sektör istihdamı

17.00 ABD, şubat ayı bekleyen konut satışları

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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