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Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerine çevrildi

Küresel pay piyasaları, ABD'de gerileyen tarım dışı istihdam ve Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirlerin kademeli olarak kaldırılmaya devam ettiği haberleriyle alış ağırlıklı bir seyir izlerken gelecek hafta gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verileri başta olmak üzere yoğun makroekonomik veri gündemine çevrildi

Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerine çevrildi
AA

ABD'de açıklanan veriler ekonomiye ilişkin karışık sinyaller vermeye devam ediyor.

Hafta içinde ABD'de açıklanan veriler iş gücü piyasasının hala güçlü olduğunu gösterse de, verilerin alt kalemlerinde göze çarpan yavaşlama sinyalleri piyasalarda risk iştahını artırdı.

ABD'de tarım dışı istihdam aralıkta 223 bin artarak beklentileri geride bırakırken, bir önceki aya göre gerilemesi ve ücret artışları ile çalışma saatlerinin yavaşlaması ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin para politikalarında yumuşamaya gidebileceği beklentisini güçlendirdi.

Enflasyona yönelik endişelerin açıklanan verilerle yavaşlaması tahvil piyasalarında alış ağırlıklı seyri beraberinde getirirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 22 baz puan düşüşle yüzde 3,56'ya geriledi.

Öte yandan, Fed üyeleri hafta içinde sözle yönlendirmelerde bulundu.

St Louis Fed Başkanı James Bullard, perşembe günkü açıklamalarında ABD ekonomisinin resesyona girme ihtimalinin son haftalarda azaldığını söyledi.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ise açıklamalarında şahin tutumunu koruyarak faiz artışlarının yüzde 5,4 civarında durması gerektiğini belirtti.

Söz konusu gelişmeler sonrası para piyasasındaki fiyatlamalara göre Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan artıracağına yönelik beklentiler yüzde 76'ya çıkarken, 50 baz puan öngörüleri ise yüzde 24 seviyesine indi.

Analistler, gelecek hafta ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirterek, JP Morgan ve Bank of America gibi bankalarla birlikte hızlanacak 4. çeyrek bilanço sezonunun da hisse bazlı oynaklığı artırabileceğini bildirdi.

Geçen hafta boyunca etkili olan resesyon endişeleri emtia fiyatları üzerinde etkili olurken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 6,8 azalışla 78,6 dolara indi.

Altının ons fiyatı haftalık yüzde 2,4 değer kazanarak 1.866,6 dolarla Haziran 2022'den bu yana en yüksek haftalık kapanışı gerçekleştirirken, tarım emtia fiyatları geriledi.

ABD'DE TAKVİM YOĞUNLAŞIYOR

ABD'de pay piyasaları geçen hafta alıcılı bir seyir izlerken, gelecek hafta çarşamba günkü TÜFE ve cuma günü açıklanacak bilançolarla veri takvimi yoğunlaşıyor.

Hafta içinde açıklanan Fed tutanakları üyelerin enflasyonun kabul edilemez seviyede yüksek olduğu ve bir süre daha faizlerin yüksek kalması gerektiğini düşündüklerini gösterdi.

Buna karşın, bankanın faiz artışlarında ülkenin büyümesini dikkate alması gerektiği vurgusu piyasalar tarafından pozitif karşılandı.

Ülkede açıklanan ADP özel sektör istihdamı 235 bin artarak öngörüleri oldukça geride bırakırken, hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise 44,7'ye geriledi.

Analistler, ülkede açıklanan verilerde resesyon riskinin güçlendiğine yönelik sinyallerin arttığını ancak, iş gücü piyasasının sıkı kalmaya devam etmesinin resesyon fiyatlamasını törpülediğini ifade etti.

Geçen hafta New York borsasında, S&P 500 yüzde 1,45, Nasdaq endeksi yüzde 0,98 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,46 değer kazandı.

9 Ocak ile başlayan haftanın veri takviminde, salı toptan stoklar, çarşamba haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Cuma Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.

AVRUPA'DA AÇIKLANAN ENFLASYON VERİLERİ PİYASALARI RAHATLATTI

Avrupa borsalarında geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, gelecek hafta da bölge genelinde açıklanacak verilerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Hafta içinde açıklanan verilere göre, Almanya'da TÜFE yıllık yüzde 8,6, Fransa'da yüzde 5,9 ve Avro Bölgesi'nde yüzde 9,2 ile beklentilerin altında kaldı.

Analistler, enflasyon verilerindeki gerilemenin Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikalarında önemli bir alan açtığını ancak, enflasyonun bankanın hedefinin hala çok üzerinde olduğunu bildirdi.

Bölgede güçlenen resesyon riskini tetiklememek adına ECB'nin faiz artışlarında yavaşlamaya gideceğine yönelik beklentilerin de güçlendiğini ifade eden analistler, Avro Bölgesi'nde ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin son dönemdeki verilerle desteklendiğini kaydetti.

Geçen hafta İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,87, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 5,98, Almanya'da DAX endeksi yüzde 4,93 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 6,22 yükseldi.

Gelecek hafta pazartesi Almanya'da sanayi üretimi ve Avro Bölgesi'nde işsizlik, cuma İngiltere'de sanayi üretimi, Almanya'da büyüme ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ile dış ticaret dengesi verileri takip edilecek.

ASYA PİYASALARINI ÇİN'DEN GELEN HABERLER DESTEKLEDİ

Asya borsalarında geçen hafta Japonya hariç alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'in salgın tedbirlerini kaldırması risk iştahını artıran başlıca sebep oldu.

Ülkede hafta boyunca Kovid-19 önlemlerine ilişkin haber akışı etkili olurken, son olarak Çin'in 2020'den bu yana kapalı olan Hong Kong sınır kapısını yeniden açacağı duyuruldu.

Analistler, ülkede zor durumda olan bazı inşaat şirketlerine hükümetin yardım edeceğine yönelik haberler ve Ant grubunun sermaye artırım talebinin onaylanmasına dikkati çekerek, Çin'in inşaat şirketlerine karşı tutumu ve teknoloji şirketlerindeki regülasyonun sona ermiş olabileceği beklentisinin de güçlendiğini söyledi.

Ülke ekonomisine ilişkin endişeler ise güçlenmeyi sürdürürken, cumartesi açıklanan makroekonomik verilere göre imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) aralıkta 47'ye, hizmet sektörü PMI da 41,6'ya geriledi.

Öte yandan, Japonya Merkez Bankası (BoJ) hafta içinde tahvil alımlarına devam etti.

Banka tahvil getirilerini sınırlamak için 2 ve 5 yıl vadeli tahvillerde sırasıyla yüzde 0,03 ve yüzde 0,23 faizle sınırsız tahvil almayı teklif ederken, BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda bankanın enflasyon hedeflerine ulaşana gevşek para politikası uygulamaya devam edeceğini bildirdi.

Japonya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) aralıkta 48,9'a yükselse de, sanayi sektörünün daralmaya devam ettiğini gösterdi.

Söz konusu gelişmelerle haftalık bazda Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,46 gerilerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,21, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 6,12 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,40 yükseldi.

9 Ocak ile başlayan haftanın veri takviminde salı Japonya'da Tokyo TÜFE, perşembe Çin'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve TÜFE ile Japonya'da dış ticaret dengesi ve cuma Çin'de dış ticaret verileri takip edilecek. Japonya'da pazartesi günü piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak.

YURT İÇİNDE GÖZLER SANAYİ ÜRETİMİ VE ÖDEMELER DENGESİ VERİLERİNE ÇEVRİLDİ

Yurt içinde geçen hafta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 5.704,83 puanla rekor seviyeyi görmesinin ardından artan satış baskısıyla haftalık yüzde 3,03 değer kaybederek 5.5341,96 puana gerilerken, gelecek hafta salı açıklanacak sanayi üretimi ve çarşamba açıklanacak ödemeler dengesi verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin kasımda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 azalmasını bekliyor.

Dolar/TL haftayı bir önceki haftalık kapanışın yüzde 0,07 üzerinde 18,7233'ten tamamladı.

Analistler, BIST 100 endeksinde teknik açıdan 5.300 ve 5.200 seviyelerinin destek, 5.420 ve 5.500 puanın ise direnç olarak öne çıkabileceğini söyledi.

Gelecek hafta yurt içinde salı ayrıca işsizlik oranı ve cuma günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki veriler takip edilecek.

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