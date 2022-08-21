Küresel tehditler: Dünyanın silahlanma yarışı

On yıllardır savaşın eksik olmadığı dünya, birçok farklı sebeple milli gelirinden önemli ölçüde payı askeri harcamalara ayırıyor. Orta ve Doğu Avrupa'nın büyük bölümü, en azından gelecek yıla kadar NATO'nun koyduğu yüzde 2 hedefini tutturma çabası içinde. Polonya ise kısa bir süre önce harcamalarını yüzde üçe çıkarmak için bir yasa çıkardı.

Küresel askeri harcamalar 2021 yılında da artmaya devam ederek, 2 trilyon doları aştı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Bu harcamalar, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ardından çok daha fazla arttı. ABD, bu devletlerin en önde geleni.