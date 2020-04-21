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Otomotiv sektörüne yönelik analiz şirketi LMC Automotive küresel otomobil üretiminin koronavirüs salgını ve bunu izleyen resesyonun bir sonucu olarak 2020'de yüzde 20'den fazla düşüşle 71 milyona gerilemesinin beklendiğini açıkladı.

Bu öngörülerin daha da düşebileceği uyarısı yapan LMC Automotive, bu yılın başlarında beklenenden çok daha büyük olan bu düşüşün, başlıca bölgelerin ne kadar çabuk toparlandığına bağlı olarak 2020'de küresel otomobil üreticilerine 19 milyon

otomobil üretim kaybına mal olabileceğini bildirdi.

LMC'nin açıklamasına göre, çoğu otomobil fabrikasının Nisan ayında kapalı kaldığı Kuzey Amerika'da otomobil üreticileri birçok yeni modelin tanıtımını veya planlanan üretim artışlarını ertelemek zorunda kaldı.

Bunlar arasında Tesla Model Y ve Ford Mustang Mach E gibi elektrikli SUV'lar, yeni nesil Jeep Grand Cherokee ve General Motors'un büyük boy arazi araçları da yer alıyor.

ÇİN'DEKİ BEKLENTİ YÜZDE 12 DARALMA

Salgın sonrası önümüzdeki aylarda toparlanmanın hızlı olması beklenirken, Nisan ayında otomotiv satışlarının Kuzey Amerika ve Avrupa'da dibe vurmasının beklendiği de LMC tarafından açıklandı.

Avrupa otomotiv pazarı Mart ayını yüzde 51 daralma ile kapatırken, ABD'de ise otomotiv satışları yüzde 38 azalmıştı.

Salgının merkez üssü olan ve Avrupa ile ABD'nin aksine otomotiv fabrikalarının kapılarının açıldığı Çin'de ise, otomotiv pazarının yılı yüzde 12 daralma ile kapatacağı tahmin ediliyor.

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