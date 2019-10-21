Kurşun dizi oyuncuları kimler? Kurşun ne zaman başlıyor? soruları dizi hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyiciler tarafından soruluyor. Yayınlanan ilk fragmanıyla dikkatleri üstüne çeken Kurşun, dram türünde ekranlara yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Kurşun dizisinden ayrıntılar haberimizde.

KURŞUN DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

Engin Altan Düzyatan, Burçin Terzioğlu, Berrak Tüzünataç, Sarp Akkaya, Engin Şenkan, Kürşat Alnıaçık, Seda Akman, Bora Akkaş, Begüm Akkaya, Gülizar Irmak, Şebnem Dilligil ve Cem Kurtoğlu’nun kadrosunda yer aldığı, “Kurşun” dizisinin yönetmenliğini Murat Can Oğuz ve Burak Arlıel’in yaparken, senaryosunu Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Ayberk Çınar’ın kaleme alıyor.

KURŞUN DİZİSİ KONUSU NE?

“1970’lerde bir kadın ve bir adam; aşk ve mücadeleyle bir ülkenin kaderine dokunacak.”

Bu hikaye İstanbul’un 1970’li yıllarında adalet arayan bir savcının ve kalemine güvenen genç bir gazetecinin mücadelesin anlatıyor. Orhan ve Leyla’nın aşkı 70’lerin renkli mahalle kültürü ve karanlık yer altı dünyası arasında savruluyor. Onlar adaletin peşinden koşarken bizler bir ülkenin özgür, çılgın, umutlu gençliğinin kavgayla, siyasetle, aşkla ve müzikle büyüyüp kabadayılıktan mafyaya, rocktan arabeske, köylerden şehirlere, şehirlerden başka yeni bir ülkeye dönüşmesini anlatıyoruz.

KURŞUN NE ZAMAN BAŞLIYOR? HANGİ GÜN?

Kurşun dizisi ilk bölümüyle 23 Ekim 2019 Çarşamba günü saat 20.00'de FOX TV ekranlarında olacak.