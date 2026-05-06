        Haberler Spor Futbol Diğer Kurtalanspor ile Şırnak Petrolspor TFF Etik Kurulu'na sevk edildi!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Bölgesel Amatör Lig 1. Grup takımlarından Kurtalanspor ile Şırnak Petrolspor'u TFF Etik Kurulu'na sevk etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 20:17 Güncelleme:
        5-4'lük maç TFF Etik Kurulu'na taşındı!

        Federasyonun açıklamasında, Bölgesel Amatör Lig 1. Grup'ta 3 Mayıs Pazar günü oynanan Kurtalanspor-Şırnak Petrolspor müsabakasıyla ilgili yapılan itirazlar üzerine söz konusu kulüplerin tedbirli olarak TFF Etik Kurulu'na sevk edildiği kaydedildi.

        Ayrıca bu sebeple Bölgesel Amatör Lig 1. Grup'ta grup içi play-off müsabakalarının yargılama neticesine kadar durdurulduğu aktarıldı. Diğer gruplarda play-off müsabakalarının planlandığı şekilde oynanacağı belirtildi.

        NE OLMUŞTU?

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bölgesel Amatör Lig'de Kurtalanspor'un Şırnak Petrolspor'a karşı 4-1'den geri dönüp 5-4 kazandığı maçta sonucu etkileyecek şekilde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

        Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden iki kulüp arasındaki futbol müsabakasında maçın sonucunu etkileyecek şekilde usulsüzlük olduğuna ilişkin iddiaların ortaya atıldığı belirtilmişti.

        Bu iddiayla ilgili bir kısım görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine Başsavcılık tarafından resen soruşturma başlatıldığı aktarılmıştı.

