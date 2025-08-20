Kurtaran Araç İzmir ve Bursa yangınlarında görev aldı

İzmir’de 3-9 Temmuz tarihlerinde meydana gelen büyük orman yangınlarının ardından, Anadolu Sigorta’nın Kurtaran Ev iş birliğiyle devreye aldığı Kurtaran Araç hızla bölgeye ulaştı.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü, İzmir Veteriner Hekimleri Odası, Çeşme Belediyesi ve gönüllü veteriner hekimlerle tam koordinasyon içinde yürütülen çalışmalar sayesinde hem yaban hayvanlarının hem de evcil hayvanların tedavi ve rehabilitasyon süreçleri yerinde desteklendi.

Kurtaran Ev Derneği'nin afet koordinasyonu altında gerçekleştirilen müdahale sürecinde, özellikle Çeşme ve Ödemiş’te yoğun faaliyet gösterildi. Yangından sağ kurtulan hayvanlar, taşınabilir klinik olan Kurtaran Araç’ta ilk muayeneleri yapılarak duruma göre yerinde tedavi edildi ya da anlaşmalı veteriner kliniklerine yönlendirildi.

Kurtaran Araç’ta İzmir yangınlarında 400’ün üzerinde evcil hayvan ve çok sayıda yaban hayvanı sağlık kontrolünden geçirildi. 100 hemogram, 96 biyokimya testi uygulandı. Sayısız yaban hayvanına yerinde ilk müdahale gerçekleştirildi. 20'den fazla kırsal ve yerleşim noktasında su ve mama destekleri sağlandı.

Müdahale sürecinde Kurtaran Araç, başta yanmış ormanlık alanlar ve geçici hayvan barınakları olmak üzere, afet sonrası acil müdahale gerektiren bölgelerde aktif görev aldı. Hemogram, biyokimya, ultrason, röntgen ve operasyon odası gibi ileri seviye ekipmanlarla donatılan araçta, gönüllü veteriner hekimler gece gündüz çalıştı. BURSA’DA YENİ GÖREV İzmir’deki çalışmalarının ardından, Kurtaran Araç 26 Temmuz Cumartesi, bu kez Bursa’daki orman yangınları için yola çıktı. Yangının etkili olduğu alanlarda, özellikle sıcaklık ve duman nedeniyle zarar gören hayvanların taranması, tedavi edilmesi ve gerekirse nakledilmesi için Bursa bölgesinde de benzer bir müdahale planı uygulandı. Kurtaran Araç’ta, Bursa’daki yangınlar sırasında 300’ün üzerinde evcil hayvan sağlık kontrolünden geçirildi; 50 hızlı test, 40 hemogram ve 50 biyokimya testi uygulandı. “HER CANLININ YAŞAM HAKKI İÇİN SAHADAYIZ” Anadolu Sigorta Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Berna Semiz Ergüntan, yangın bölgelerindeki müdahaleye ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Kurtaran Araç’ı afet zamanlarında hızlı ve etkin müdahale sağlayacak şekilde tasarladık. İzmir’de ve Bursa’da onlarca kırsal noktada yüzlerce hayvana ulaşarak, sadece tedavi uygulamakla kalmadık aynı zamanda yaşam hakkına duyduğumuz saygıyı gösterdik. Bu çalışmalarla yalnızca sokak hayvanlarına değil, yaban hayatına da dokunuyor; BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda ‘Karasal Yaşam’ başta olmak üzere birçok alanda toplumsal fayda yaratıyoruz. Özellikle son dönemde tanık olduğumuz hayvan katliamları, hayvanların da yaşam hakkına saygılı olmak konusunda toplumsal bilinç yaratmak için hepimizin elini taşın altına koymak zorunda olduğunu gösterdi.”