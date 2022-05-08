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'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü Erhan Ufak: 3 bölüm şansım vardı yoksa ölecektim!

Türk televizyonlarının unutulmaz dizisi 'Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Güllü' karakteriyle hafızalara kazınan Erhan Ufak (44) ile konuştuk. Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, hem diziyi hem de şimdilerde neler yaptığını anlattı

  • 'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü Erhan Ufak'tan itiraf! - Magazin

    AYTEKİN TEKER / ateker@haberturk.com

    Osman Sınav ve Raci Şaşmaz'ın yapımcılığını üstlendiği 'Kurtlar Vadisi' Türkiye'nin soluksuz izlediği dizilerden biriydi. Yayınlandığı perşembe akşamları adeta Türkiye'de hayat duruyordu. Hatta ana haber bültenleri boşalan caddeleri ve sokakları bile ekranlarına taşıyordu.
  • 'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü Erhan Ufak'tan itiraf! - Magazin

    Aralarında Necati Şaşmaz, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Gürkan Uygun, Haldun Boysan, Tarık Ünlüoğlu, İstemi Betil, Zafer Ergin ve Özgü Namal gibi isimlerin de bulunduğu geniş bir oyuncu kadrosunu barındıran yapımdaki hemen hemen her karakter fenomen oldu. Dizinin replikleri kadar müzikleri de dillere dolandı.
  • 'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü Erhan Ufak'tan itiraf! - Magazin

    Dizi izleyicisinde öyle bir etki bıraktı ki, üzerinden yıllarda geçse de Oktay Kaynarca'nın hayat verdiği 'Süleyman Çakır' karakterinin ölümü hala her sene anılıyor.
  • 'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü Erhan Ufak'tan itiraf! - Magazin

    Final bölümünde Sharon Stone ve Andy Garcia gibi Hollywood yıldızlarının rol aldığı dizi Türk televizyonlarının kült yapımlarından biri oldu.
  • 'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü Erhan Ufak'tan itiraf! - Magazin

    Dizi pek çok isme büyük bir şöhret kazandırdı. Onlardan biri de canlandırdığı renkli karakter 'Güllü' ile hafızalara kazınan Erhan Ufak... Uzun süredir gözlerden uzak olan Ufak, oyunculuk serüvenini ve şimdilerde neler yaptığını anlattı.
  • 'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü Erhan Ufak'tan itiraf! - Magazin

    NECATİ VE RACİ ŞAŞMAZ SAYESİNDE OYUNCU OLDUM

    Oyunculuğa başlamadan önce Dalaman ve Marmaris gibi tatil beldelerinde otel ve restoran işletmeciliği yapan Erhan Ufak'ın televizyon serüveni Necati ve Raci Şaşmaz kardeşler sayesinde başlamış.

    Oyunculuk eğitimi olmadığını söyleyen Erhan Ufak, "Daha önce oyunculukla ilgili bir düşüncem hiç olmamıştı. Necati (Şaşmaz) ve Raci (Şaşmaz) Bey ile çocukluktan beri tanışıyoruz. Aile dostluğumuz vardı. Beni ekibe dahil ettiler." dedi.
  • 'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü Erhan Ufak'tan itiraf! - Magazin

    3 BÖLÜMLÜK ŞANS VERDİLER YOKSA ÖLECEKTİM

    Ufak sözlerini şöyle sürdürdü: "Herhangi bir eğitimim olmamasına 3 bölümlük bir şans verdiler. 'Kendini kanıtlarsan devam edersin. Eğer kanıtlayamazsan diğer karakterler gibi ölürsün.' dediler. Neyse ki bana verilen şansı değerlendirdim. 3. bölümü geçtik ama ben hala senaryoya bakıyordum, 'ölecek miyim' diye... (Gülüyor) Gelen olumlu tepkiler sonrasında eksiklerimi kapatmak için oyunculuk eğitimi almaya başladım."
  • 'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü Erhan Ufak'tan itiraf! - Magazin

    'KURTLAR VADİSİ' İŞLENMEMİŞ KONULARI ELE ALDI

    'Kurtlar Vadisi'nin daha önce işlenmemiş konuları ele aldığı için unutulmadığını ifade eden Erhan Ufak, oyuncu kadrosuna da dikkat çekti. Ufak, "Birbirinden usta oyuncular rol aldı. Her karakter özenle seçilmişti. Necati Şaşmaz (Polat Alemdar), Oktay Kaynarca (Süleyman Çakır) İstemi Betil (Laz Ziya), Tarık Ünlüoğlu (Testere Necmi), Gürkan Uygun (Memati) ve Haldun Boysan (Tombalacı Mehmet) gibi isimlerin canlandırdığı roller pek çok oyuncunun üzerine yapıştı. Bu da karakterlerin ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor." dedi.
  • 'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü Erhan Ufak'tan itiraf! - Magazin

    'KURTLAR VADİSİ' NEDENİYLE UZAKLAŞTIM

    Oyuncu, ekranlardan uzaklaşması hakkında ise şunları söyledi: Bir dönem 'Kurtlar Vadisi'nin yeniden başlama olasılığı vardı. O yüzden başka projede yer almadım. Oyunculuğu bırakmış değilim. 'Güllü Erhan' gibi iz bırakabileceğim bir rol teklifi gelirse düşünürüm.
  • 'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü Erhan Ufak'tan itiraf! - Magazin

    'KURTLAR VADİSİ' BAŞLAYACAK MI?

    Geçtiğimiz yıl 'Kurtlar Vadisi'nin yeniden başlayacağına dair haberlerin gündeme gelmesi hakkında da konuşan Ufak, "İnanın bu konuda sizden bilgili değilim. Açıklamayı yapacak yer Pana Film'dir." dedi.
  • 'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü Erhan Ufak'tan itiraf! - Magazin

    İYİ PARALAR KAZANDIM

    Dizinin ilk dönemlerinde çok iyi paralar kazandığını ifade eden oyuncu, "O zamanlar pastanın dilimleri hakkaniyetli dağıtılıyordu. Ancak 2008'den sonra işler biraz değişti. Başrol oyuncuları ve ana karakterler tabi yine iyi kazanıyor ama yan rollerin gelirleri düştü." diye konuştu. Ufak, diziden kazandığı ilk parayla da otomobil aldığını söyledi.
  • 'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü Erhan Ufak'tan itiraf! - Magazin

    'MEMATİ' EN FARKLI KARAKTERDİ

    Dizide hemen hemen her karakterin unutulmaz olduğunu belirten Ufak, 'Memati'nin kendisinde başka bir yeri olduğunu vurguladı.

    Rol arkadaşlarıyla zaman zaman görüştüklerini de söyleyen Erhan Ufak, "Beraber çalıştığımız dönemde tabi daha yakındık ama pek çok oyuncunun yaşadığı gibi set bitince kopukluk oluyor." ifadelerini kullandı.
  • 'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü Erhan Ufak'tan itiraf! - Magazin

    SANAT AKADEMİSİ KURDU

    Yaşamının bir kısmını Azerbaycan'da sürdüren Ufak, burada Türk Sanat Akademisi'ni kurmuş. Erhan Ufak, "İnsanların yeteneklerini keşfetmesini amaçlıyoruz. Hem kamera önü hem de kamera arkası eğitimler veriyoruz. Oyunculuk, müzik, rejisörlük ve resim dallarımız var. Ben de deneyimlerimi gençlere aktarmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.
  • 'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü Erhan Ufak'tan itiraf! - Magazin

    55 KİLO VERDİ

    Bir dönem fazla kilolarından dert yanan oyuncu, 2017'de tüp mide ameliyatı olmuş. 140 kilodan 85 kiloya kadar düşmüş.
  • 'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü Erhan Ufak'tan itiraf! - Magazin

    2 ÇOCUK BABASI

    İstanbul'da gayrimenkul şirketi kurduğunu da belirten oyuncu, eşi Süreyya Hanım ile de bu sektör üzerinden tanışmış. Ufak, "Eşim de gayrimenkul sektöründe çalışıyordu. Ortak iş hayatımız bizi bir araya getirdi. Zorlu ama güzel başlayan beraberliğimiz önce evlilikle sonra da çocuklarımızla taçlandı." dedi.
  • 'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü Erhan Ufak'tan itiraf! - Magazin

    ÇOCUKLARIM KENDİ KARARLARINI VERECEKLER

    Miray (4) ve Mehmetcan (5) adında iki çocuğu bulunan Erhan Ufak, 'Çocuklarınızın oyuncu olmasını ister misiniz?' sorusuna kısa ve net yanıt verdi: Hangi mesleği yapacaklarına kendileri karar verecekler. Biz de anne ve babası olarak destek vereceğiz.
  • 'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü Erhan Ufak'tan itiraf! - Magazin

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