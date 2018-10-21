Kurtulmuş'tan Kaşıkçı açıklaması: Ciddi hukuki sonuçlarının olması lazım

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak, "Bir devletin konsolosluğunda işlenen bir suç üst düzey yetkililerin haberi olmadan işlenemez. Eğer bu suç gerçekten böyleyse deliller bu sonuca götürürse ortada çok vahim bir sonuç olacaktır ve bunun gerçekten çok ciddi hukuki sonuçlarının olması lazım” dedi.

CNN Türk'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programında konuşan Kurtulmuş şunları söyledi:

"Meselenin geneline baktığınız zaman 2018 yılında dünyanın büyük metropollerinden birisinde ve bir ülkenin konsolosluğunda dünyaca bilinen bir gazeteci içeri giriyor ve dışarı çıkamıyor. Olay çok sıcak olduğu için belki fazla farkında değiliz ama, gerçekten hepimizin kanını donduran insanlığın bittiği ürkütücü korkunç bir olaydır.

Türkiye olarak bir kere kestirmeden şunu söylemek isteriz, yani hiçbir şekilde bu meselenin üstünün örtülmesine müsaade etmeyeceğiz. Şu anda devam eden resmi bir soruşturma var. Tabi resmi makamlar ortaya çıkan bilgi ve bulgular kesinleştikten sonra açıklama yapma durumundalar. Ama Türkiye bu işin üzerinin örtülmesine asla müsaade etmeyecek. Meselenin aslı neyse onun ortaya çıkması için gayret sarf edecek. İnşallah en kısa zamanda meselenin hakikati ortaya çıkar.

En zor durum da bu durum. Yani ne olduğu hakkında yoğun şüpheler var. Ama bilgiler ve bulgularla desteklenmiş kesin bir sonuca dönüştürülmüş değil ve burada işte diyelim eğer gerekten olay dünya kamuoyuna yansıdığı gibiyse. Suudi Arabistan'dan bir tim geldi, onun içinde iki üç tane adam bunu katletti gitti, diyerek de hiçbir şekilde bu işin üstünü örtmek Suudi Arabistanlıların yapacağı bir durum değildir.

Yani konsoloslukta işlenen bir suç bir devletin konsolosluğunda işlenen bir suç üst düzey yetkililerin haberi olmadan işlenemez. Eğer bu suç gerçekten böyleyse deliller bu sonuca götürürse ortada çok vahim bir sonuç olacaktır ve bunun gerçekten çok ciddi hukuki sonuçlarının olması lazım."

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKIŞLANLAR

Kurtulmuş, emeklilikte yaşa takılanlar hakkında şunları söyledi:

"Türkiye'nin emeklilik sistemi gerçekten Türkiye'nin emeklilik sistemi üzerine yük getirecek olması gerçekçi kılmıyor. Ülke yönetmen sırtında yumurta küfesi taşıyan insanların hassasiyet taşıması gereken konu. Bunun altından kalkarız demek haksızlık olur. Çözülebilecek bir konu değil."

ANDIMIZ TARTIŞMASI

Andımız kararıyla ilgili Kurtulmuş, "Andımızın içeri ile ilgili kısmı kenara bırakıyorum. Eski Türkiye'de yüksek yargının siyasete müdahale ettiğini çok gördük. Türkiye uzunca bir süredir bu alışkanlıkları unutmuştu. Hukuki ve siyasi anlamda ciddi bir mesele. Siyaseti bırakın siyasetçiler yapsın. Yargının yapacağı anayasanın, yasanın şu maddesine aykırıdır demektir. Danıştay'ın yerindelik gibi bir görevi yoktur. Andımızı kaldırdınız ama öyle olmaz diyemez. Bu siyaset yapmaktır. Bu karar siyasetin alanını daraltan bir konudur. İçerik meselesini tartışmıyoruz. Yüksek yargının siyasete müdahalesiyle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

YEREL SEÇİMLER

Kurtulmuş yerel seçimler konusunda şunları söyledi:

"Türkiye çok fazla seçim yaptı bir darbeden sonra bile yüzde 80'lerin üstünde oy kullanılıyor. Çok kısa bir sürede seçim kampanyası hızlanır. Bizim milletimizin güzel hususlarından biri sandığa, demokrasiye sahip çıkıyor. Umarım bahar şenliği içinde bir seçim olur."

"Biz erken kalkan yol alır meseli var" diyen Numan Kurtulmuş, "Bir taraftan Anadolu'yu dolaşacağız, diğer taraftan Ankara'daki çalışmalarımızı yürüteceğiz. Kriterlerimizi ortaya koyuyoruz. Halkta karşılığı olan, 5 temel özelliği olan isimler istiyoruz."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı hakkında konuşan Kurtulmuş, "Genel Başkan Vekili olarak seçim stratejileri, seçim kampanyaları, Anadolu'yu dolaşmak gibi bir çalışma içerisindeyim. Yerel konulardan ziyade genel konularda olmayı tercih ederim" ifadelerini kullandı.

CUMHUR İTTİFAKI

Cumhur İttifakı hakkında konuşan Numan Kurtulmuş, "Yaptığımız görüşmelerde AK Parti ile MHP'nin Türkiye'nin milli meselelerinde ortak akıl geliştirmesi önemlidir. Burada oluşmuş bir ittifak var. Bunun ete kemiğe bürünmüş hali 24 Haziran. Yerel seçimdeki zorluk şu, iki belediye başkanı adayı çıkması mümkün değil. Keşke hukuki alt yapısı hazırlansaydı. Biz bu zorluğu bilerek hem AK Parti'nin, hem MHP'nin, hem ülke yararına olabilecek işbirliği yapılabilir mi, neler yapılabilir, işin zor bir yanı var. İttifaka zarar vermeden müzakereleri yürüteceğiz. Kararı liderler verecek."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ