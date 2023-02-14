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Kurtuluş Kuş'a zorla getirme kararı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, otel odasında hayranı olan B.B.'ye (19) nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında mahkeme sonraki duruşmaya zorla getirilmesine ve yurt dışına çıkış yasağı konulmasına karar verdi. Duruşmaya katılan B.B. "Ben doktor doktor, o ise sahne sahne geziyor" diyerek, şikayetini yineledi

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DHA
  • Kurtuluş Kuş'a zorla getirme kararı! Taciz iddiasıyla yargılanıyordu - Magazin haberleri

    Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında 27 Şubat 2022'de Aydın'ın Efeler ilçesindeki otelde hayranı olan B.B. adlı kıza karşı 'nitelikli cinsel saldırı' suçunu işlediği iddiasıyla 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
  • Kurtuluş Kuş'a zorla getirme kararı! Taciz iddiasıyla yargılanıyordu - Magazin haberleri

    "OTEL ODASINDA GÖRÜŞTÜK"

    İddianamede, Kuş ile B.B.'nin, sosyal medya üzerinden tanıştıkları belirtildi. İddianamede ikilinin ilk olarak Kuş'un İzmir'de verdiği konser çıkışı yüz yüze görüştüğü, ardından Aydın'da yine konser çıkışında buluşup, otel odasında görüştüklerine yer verildi.
  • Kurtuluş Kuş'a zorla getirme kararı! Taciz iddiasıyla yargılanıyordu - Magazin haberleri

    Bu görüşmede yakınlaşma olmadığı ancak Kuş ile B.B.'nin mesajlaşmaya devam ettikleri vurgulandı. Kuş'un, olay tarihinde Aydın'a konser için tekrar geldiği, B.B.'yi de kente çağırdığı kaydedildi.
  • Kurtuluş Kuş'a zorla getirme kararı! Taciz iddiasıyla yargılanıyordu - Magazin haberleri

    B.B.'nin, hediyesini vermek için saat 04.00 sıralarında arkadaşlarıyla Kurtuluş Kuş'un kaldığı otele gittiği, odada başka kişilerin de bulunduğu ancak ilerleyen saatlerde başka bölmeye geçip, sohbet ederken, Kuş'un, B.B.'nin kıyafetlerini çıkarmaya çalıştığı belirtildi.
  • Kurtuluş Kuş'a zorla getirme kararı! Taciz iddiasıyla yargılanıyordu - Magazin haberleri

    Kuş'un, B.B.'nin direnmesine rağmen zorla birlikte olduğu iddianamede vurgulandı. Kurtuluş Kuş'a direnen B.B.'nin, yaşadığı acı nedeniyle attığı çığlıkların görevliler tarafından duyulduğuna da dikkat çekildi.
  • Kurtuluş Kuş'a zorla getirme kararı! Taciz iddiasıyla yargılanıyordu - Magazin haberleri

    DURUŞMAYA KATILMADI

    Davanın, ikinci duruşması dün görüldü. Duruşmaya şikayetçi olan B.B., avukatları ve ailesi katılırken, tutuksuz sanık Kurtuluş Kuş çağrı yapılmasına rağmen duruşmaya katılmadı.
  • Kurtuluş Kuş'a zorla getirme kararı! Taciz iddiasıyla yargılanıyordu - Magazin haberleri

    "BEN DOKTOR DOKTOR O İSE SAHNE SAHNE GEZİYOR"

    B.B. ifadesinde, ilk duruşmada dinlenen tanıkların söylediği 'kırmızılı kız'ın kendisi olduğunu söyledi. B.B. ifadesinde, "Merve Gürgen'i 'Hastane müdürü' diye tanıttılar. Sanığın duruşmaya neden gelmediğini bilmiyorum. İlk duruşmaya 'Bacağım kırık' diye rapor alıp, gelmedi. Size bile yalan söylüyor. SEGBİS ile duruşmaya katılıyor. Sanığın burada hazır bulunmasını istiyorum. Mahkemeyi yanıltmaktadır. Neden kaçtığını anlamıyorum. İlk duruşmadan sonra otobanda canıma kıymak istedim. Ben doktor doktor o ise sahne sahne geziyor" diyerek şikayetini yineledi.
  • Kurtuluş Kuş'a zorla getirme kararı! Taciz iddiasıyla yargılanıyordu - Magazin haberleri

    DURUŞMA ERTELENDİ

    B.B.'nin avukatı da sanık Kuş'un tutuklu yargılanmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık Kuş için yurt dışına çıkış yasağı koyup, bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar verdi.

    Mahkeme heyeti, Kurtuluş Kuş'un tutuklu yargılanması yönündeki talebi de reddedip, duruşmayı erteledi.

    Fotoğraflar: AA, DHA, İHA, Instagram

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