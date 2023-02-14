"BEN DOKTOR DOKTOR O İSE SAHNE SAHNE GEZİYOR"



B.B. ifadesinde, ilk duruşmada dinlenen tanıkların söylediği 'kırmızılı kız'ın kendisi olduğunu söyledi. B.B. ifadesinde, "Merve Gürgen'i 'Hastane müdürü' diye tanıttılar. Sanığın duruşmaya neden gelmediğini bilmiyorum. İlk duruşmaya 'Bacağım kırık' diye rapor alıp, gelmedi. Size bile yalan söylüyor. SEGBİS ile duruşmaya katılıyor. Sanığın burada hazır bulunmasını istiyorum. Mahkemeyi yanıltmaktadır. Neden kaçtığını anlamıyorum. İlk duruşmadan sonra otobanda canıma kıymak istedim. Ben doktor doktor o ise sahne sahne geziyor" diyerek şikayetini yineledi.