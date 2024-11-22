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        Haberler Bilgi Yaşam Kuru fasulyenin faydaları: Kuru fasulye yemenin cilde ve sağlığa yararları nedir?

        Kuru fasulyenin faydaları: Kuru fasulye yemenin cilde ve sağlığa yararları nedir?

        Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olan kuru fasulye, besin değeri açısından da son derece zengindir. Yüksek lif, protein, demir, potasyum ve magnezyum içeriğiyle sağlık yönünden oldukça faydalıdır. Kuru Fasulyenin Faydaları: Kuru fasulye yemenin cilde ve sağlığa yararları nedir? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2024 - 16:17 Güncelleme: 22.11.2024 - 16:17
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        Kuru fasulyenin faydaları
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        Ülkemizde en çok üretilen baklagiller arasında yer alan kuru fasulye, etten sonra en çok protein içeren besinlerden biridir. Vitaminler ve mineraller açısından oldukça zengin içeriğe sahip olması, kolay pişirilmesi ve uzun süre saklanabilir olması kuru fasulyenin tercih sebeplerindendir. Kuru fasulye faydaları nelerdir? Kuru fasulye yemek neye yarar? Kuru fasulye neye iyi gelir? Kuru fasulyenin cilde faydaları ve kuru fasulyenin böbreğe faydaları nelerdir? Kuru fasulyenin zararları… İşte, merak edilen detaylar.

        Kuru Fasulye Faydaları Nelerdir?

        Protein Açısından Zengin

        Kuru fasulye, kas büyümesi ve onarımı için gerekli olan harika bir bitki bazlı protein kaynağıdır, vejetaryen ve vegan diyetler için idealdir.

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        Yüksek Lif İçerir

        Fasulye lif bakımından zengindir, sindirim sağlığını destekler ve bağırsak hareketlerini düzenler. Lif kaynaklı bir diyet, kalp hastalığı ve tip 2 diyabet riskini azaltabilir.

        Temel Besinlerle Dolu

        Fasulye; demir, potasyum, magnezyum ve folat açısından zengindir, sağlıklı kan basıncını korumaya ve kansızlığı önlemeye yardımcı olur.

        Genel Sağlık Faydaları

        Bu besin maddelerinin yanı sıra fasulye, kilo yönetimini ve hastalıkların önlenmesini destekler. Yapılan araştırmalar, kalp hastalığı ve diyabet riskini azalttığını göstermektedir.

        Kuru Fasulye Yemek Neye Yarar?

        Kuru fasulye protein yönünden oldukça zengindir. Bu sebeple çok fazla et tüketmeyen kişilerin günlük protein alımını sağlayabileceği bir besindir. Aynı zamanda magnezyum, kalsiyum, demir, folik asit, potasyum, çinko, demir gibi birçok vitamin ve yüksek oranda antioksidan içeriği ile de dikkat çeker. Tüm bu besin içerikleri sebebiyle sağlık yönünden yadsınamayacak faydalara sahiptir.

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        Kuru Fasulye Neye İyi Gelir?

        Fasulye Gün Boyu Enerjik Kalmanızı Sağlar

        Fasulyeler harika bir enerji kaynağıdır. Gün boyunca enerji seviyelerini korumaya yardımcı olabilecek önemli miktarda protein ve yavaş sindirilen karbonhidratlar içerirler. Ayrıca, fasulyeler iltihapla savaşmaya ve enerjiyi artırmaya yardımcı olabilecek antioksidanlar içerir.

        Besinlerin Güç Merkezi

        Yaygın olarak kullanılan fasulyeler demir, protein, lif, magnezyum, kalsiyum, potasyum, B vitaminleri, potasyum, çinko ve daha fazlası dâhil olmak üzere bol miktarda vitamin ve mineral içerir.

        İdeal Kiloyu Korumanıza Yardımcı Olabilir

        Fasulye lif ve proteinle doludur. Bu iki besini diyete dâhil etmek sizi daha uzun süre tok tutabilir ve açlık sancılarınızı azaltabilir. Fasulye ayrıca vücut için besleyicidir

        Diyabet Hastaları İçin İyidir

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        Araştırmalara göre, tip-2 diyabet hastalarının günlük diyetine bir fincan baklagil eklemek kan şekerini ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir. Bu nedenle, şeker hastaları sağlık uzmanlarına danışabilir ve uzman tavsiyelerine göre diyetlerine fasulye ekleyebilirler.

        Bağırsak Sağlığını İyileştirir

        Fasulye bağırsak sağlığınız için de faydalıdır. Sağlıklı bir bağırsak, insan vücudunun farklı işlevlerini destekler. Bağışıklığı artırır ve sindirim sorunlarını uzak tutar.

        Kuru Fasulyenin Cilde Faydaları

        Kuru fasulye, cildin renk tonunu eşitler ve daha parlak bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur. Aynı zamanda sivilceleri kurutarak cildinize bakım yapar. Cildi nemlendirir ve kuruluğu, pul pul dökülmeleri giderir. Dilerseniz kuru fasulye maskesini uygulayarak kusursuz bir görünüme kavuşabilirsiniz. Ancak bu maskeyi düzenli uygulamak sonuç almak açısından önemlidir.

        Malzemeler

        • 1 kâse haşlanmış kuru fasulye
        • 1 tatlı kaşığı bal
        • 1 tatlı kaşığı limon suyu
        • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

        Yapılışı

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        Bir kâsenin içerisinde kuru fasulyeleri ezin ve kalan malzemeleri de ekleyip iyice karıştırın. Hazırlanan karışımı cildinize uygulayın ve yarım saat kadar bekletin. Bekletme işleminden sonra maskeyi çıkartırken peeling yapar gibi dairesel hareketlerle yüzünüze masaj yapın. Dilerseniz ardından bir nemlendirici uygulayabilirsiniz.

        Kuru Fasulyenin Böbreğe Faydaları

        Böbrek hastaları ve böbrek fonksiyonlarını güçlendirmek isteyenler için düzenli bir şekilde tüketilmesi gerekir. Böbrekler için oldukça faydalı bir yiyecek olan fasulye, böbrek taşı veya böbrek kumu gibi şikâyetlerinin çözüme kavuşması için tercih edilebilir.

        Kuru Fasulyenin Zararları

        Şeker Oranı Yüksek

        Fasulye genellikle şeker içerir. İçerdiği miktar günlük şeker limitinin %20'sidir. Bu tek başına bir sorun olmayabilir ama şekerli gıdaları çok fazla tüketenler için sorun teşkil edebilir. Çok fazla şeker tüketimi obeziteye, kalp hastalıklarına, tip 2 diyabet ve hafıza sorunlarına yol açmaktadır.

        Lektin İçeriği

        Kuru fasulye gibi baklagiller, lektin adı verilen proteinler içerir. Lektinler fazla miktarda tüketildiğinde sindirime, bağırsak hasarına ve vücuttaki hormon dengesinin bozulmasına yol açabilir. Fasulye pişirildiğinde lektinler etkisiz hale gelir, bu nedenle lektin içeriğinin önemi yoktur.

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        Gaz Problemi

        Kuru fasulye, bağırsaklardaki bakteriler tarafından fermente edilen ve potansiyel olarak gaz oluşumuna neden olan lif ve diğer sindirilebilir karbonhidratları içerir. Ancak kuru fasulyeyi düzenli tüketenlerde zamanla gaz oluşumu azalır.

        Kuru Fasulye Alerjisi

        Kuru fasulye alerjisi çok sık rastlanan bir durum değildir, ancak alerjik bünyeye sahip kişilerin kuru fasulye tüketimine dikkat etmesi önerilir.

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