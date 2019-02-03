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Bursa’nın Osmangazi ilçesinde gece saatlerinde taksi durağına gelerek taksiye binen şüpheli, taksici Mustafa Arı’ya bir süre gideceği yeri tarif etti. Yıldırım ilçesinde karanlık bir araziye geldiğinde aracı durduran kimliği belirsiz şüpheli, aniden bir eliyle taksicinin boğazına sarıldı, diğer eliyle de belindeki silahı çekerek Arı’nın kafasına dayadı. Taksicinin karşı koymasıyla bir süre araçta boğuşma yaşandı.
SİLAHI 5 KEZ ATEŞLEDİ, TAKSİCİ YARALANDI
İHA'da yer alan habere göre boğuşma sırasında elindeki kuru sıkı silahın dipçiğiyle Arı’nın ellerine vurmasına karşın, karşı koyma devam edince kuru sıkı tabancayla 5 el ateş etti. Taksiciyi çeşitli yerlerinden yaralayan gaspçı, daha sonra araçtan inerek hızla uzaklaştı. Yaşadığı olayın şokunu atlatan Arı, kendi imkanlarıyla hastaneye gidip tedavi olduktan sonra karakola giderek şikayetçi oldu. Şikâyeti değerlendiren ekipler, taksiciyle beraber olayın yaşandığı boş araziye giderek çevrede incelemede bulundu. Yapılan incelemede araç içerisinde 3 adet, boş arazide ise 1 adet boş kovan buldu.
PARMAK İZİ ÇALIŞMASI YAPILDI
Olay yeri inceleme ekipleri araçta parmak izi çalışması yaparken, polis ekipleri taksiciyi gasp etmeye çalışarak yaralayan kimliği belirsiz şüpheliyi bulmak için geniş çaplı arama başlattı. Taksi şoförü Mustafa Arı, "Saat 01.30 sularında bir yolcu geldi. Yavuzselim istikametine doğru yol tarifi yaptığı sırada, boş bir arazinin yanında beni durdurdu. Boş arazide durdurduğu anda ben zaten hissettim. O sırada sol elini boğazıma doladı, belinden de silahı çıkartarak alnıma dayadı. Ben de karşılık vererek silah olan elini tutup müdahale etmeye çalıştığım an silahı ateşleyerek patlattı. Ateşlenen silahta acı hissetmediğimi fark edince silahın kuru sıkı olduğunu anladım. Bunun üzerine daha çok karşı koymaya başladım. Yaşanan boğuşma sonucu gaspçı kaçmaya çalıştı ama bu sefer de ben bırakmadım. O sırada ellerime tabancanın dipçiğiyle vurarak kapıyı açtı. Kendini kurtarmasıyla bir anda kaçtı" dedi.
"ŞÜPHELİNİN BULUNMASINI İSTİYORUM"
Kendi imkanlarıyla hastaneye gittiğini söyleyen Arı, "Özel bir hastaneye kendi imkanlarımla gittim, orada polise adli vaka olduğunu bildirmişler. Hastaneden çıktığımda ekiplerle birlikte olay yerine geçtik. Şikâyetçiyim, bu tür olayların yaşanması bizim için hoş bir hadise değil. Şüphelinin bulunması için yetkililere sesleniyorum" diye konuştu.
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