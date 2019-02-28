Kuru soğan ithalatında sıfır gümrük vergisi uygulaması Mart ayı sonuna kadar devam edecek. Ticaret Bakanlığı, iç piyasa fiyatlarının makul seviyede tutulabilmesi ve spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi için kuru soğan ithalatında gümrük vergisini 15 Ocak'ta sıfırlamıştı. Bugün sona erecek süre 31 Mart'a kadar uzatıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

TANZİMDE KİLOGRAMI 2 TL'DEN SATILIYOR



İstanbul ve Ankara'da 11 Şubat'ta tanzim satışlarda kuru soğan da satılmaya başlanmıştı. Türkiye ortalaması 4.9 lira olan kuru soğan tanzim satış noktalarında 2 liradan satışa sunulmuştu.

2018'DE FİYATI EN ÇOK ARTAN ÜRÜN OLDU



Kuru soğan 2018'de yüzde 184 ile fiyatı en çok artan ürün olmuştu.