2018'de yüzde 184 ile fiyatı en çok artan ürün olan kuru soğana ithalat yolu açıldı. Kuru soğan ithalatında gümrük vergisi Şubat sonuna kadar sıfırlandı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.





Kuru soğan ithalatında gümrük vergisi; Bosna Hersek için sıfır, Singapur için yüzde 30.9, diğer ülkeler için yüzde 49.5 şeklinde uygulanıyordu.Ticaret Bakanlığı'nca yürütülen kararın, kuru soğan fiyatlarındaki artışın önüne geçilmesi, iç piyasa fiyatlarının makul seviyelerde tutulması ve spekülatif fiyat hareketlerine meydan verilmemesi amacıyla ekim dönemi de dikkate alınarak uygulanacağı bildirildi.

HAZİRAN'DA FİYATI 7 TL'Yİ BULMUŞTU



Sezonun kötü geçmesi ve rekolte kaybının da etkisiyle soğanın kilogram fiyatı haziran ayında 7 lirayı bulmuştu. Kasım ayında fiyatların 5TL'yi geçmesi stok tartışmalarını da beraberinde getirmiş ve Türkiye'deki soğan üretiminin yüzde 20'sini yapan Polatlı'da bazı depolara baskın düzenlenmişti.

'SİZ DEPODA ÇÜRÜTTÜNÜZ'



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Kasım'da 48. Muhtarlar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Stok yapıyorlar, aldığımız ihbarlarla depoları basacağız" demişti. Erdoğan, soğanın hastalık nedeniyle depoda çürüdüğü için fiyatının arttığı yönündeki açıklamalara da "Hastalıktan çürüdü diyorlar, siz çürüttünüz depoda" yanıtını vermişti.

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