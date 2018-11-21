'Stok yapılan depoları basacağız'

'DÖVİZ VE FAİZDE AŞAĞI GİDİŞ VAR'

Türkiye'nin ekonomide en sert dalgaların yaşandığı dönemde enerji ve ulaştırmada üç projeyle dünyada yerini aldığını belirten Erdoğan, "Türkiye, 3 küresel proje ile dünya gündeminde yerini almıştır. Bunlardan biri Star Rafineri'nin devreye girmesidir. Petrol ihracatında bize 1.5 milyar tasarruf sağlayacak. Ardından Cumhuriyetimizin 95'inci yılına armağan olan İstanbul Havalimanı'mızı açık. Yılda 200 milyon kapasiteye ulaşacak" dedi. TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinin denizden geçen kısmı için önceki gün tören düzenlendiğini hatırlatan Erdoğan"Dostum Putin ile Türk Akımı projesinin açılışında bir araya geldik" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Döviz ve faiz sürekli aşağıya gidiş var." diye konuştu.