        Haberler Bilgi Magazin Kuruluş Orhan bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 31 Aralık 2025 Çarşamba ATV yayın akışı

        Kuruluş Orhan bu akşam var mı, yok mu? Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman? 31 Aralık ATV yayın akışı

        ATV'nin tarihi dizisi Kuruluş Orhan, her Çarşamba akşamı ekrana geliyor. Ancak başrolünde Orhan Bey rolüyle Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Bu sebeple izleyiciler ''Kuruluş Orhan bu akşam var mı, yok mu, neden yok?'' sorularını gündeme taşıdı. 31 Aralık 2025 ATV yayın akışı 10. bölümü merakla bekleyen dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman, bu akşam yayınlanacak mı? İşte, yeni bölüm tarihine ilişkin detaylar...

        Giriş: 31.12.2025 - 16:07 Güncelleme: 31.12.2025 - 16:07
        1

        ‘’Kuruluş Orhan bu akşam var mı, yok mu, neden yok?’’ soruları dizinin sıkı takipçileri tarafından gündeme taşındı. Yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen’in oturduğu, yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait olan dizi, son olarak 9. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Bozdağ Film imzalı yapımın yeni bölümü 31 Aralık 2025 ATV yayın akışında yer almadı. Peki, Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, Kuruluş Orhan 10. bölüm tarihi hakkında detaylar...

        2

        KURULUŞ ORHAN BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

        Kuruluş Orhan dizisi, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.

        31 Aralık 2025 ATV yayın akışına göre, dizi saatinde Kim Milyoner Olmak İster? adlı yarışma programı, Yılbaşı Özel bölümüyle ekranlarda olacak.

        3

        KURULUŞ ORHAN NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

        Yılbaşı haftası dizi çekimlerine ara veriliyor. Bu sebeple kanallar, yeni yılın ilk haftasında dizilerin yeni bölümlerini yayınlamıyor.

        Buna göre, Kuruluş Orhan dizisinin 10. bölümünün 7 Ocak 2026 Çarşamba akşamı seyirciyle buluşması bekleniyor.

        4

        31 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI

        06:20 Aldatmak

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Kim Milyoner Olmak İster? - Yılbaşı Özel

        02:00 Ölümlü Dünya

        04:30 Kardeşlerim

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        KURULUŞ ORHAN 9. BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Kutsal Mabed Şövalyeleri, Prenses Asporça'ya pusu kurar. Hector'un planlarını bozmakta kararlı olan Orhan Bey, bu hain saldırıya izin vermez. Asporça'nın hayatını kurtaran Orhan Bey, beklenmedik bir şekilde Prenses'in öfkesini daha da büyütecek gelişmelerin fitilini ateşler.

        Zoraki bir misafir olarak obada bulunan Asporça ile Orhan Bey arasında ipler iyice gerilir.

        6

        Nilüfer Hatun'un şahit olduğu bu gerilim, Asporça ile Nilüfer arasında büyük bir çatışmaya mı dönüşecektir? Obada dengeler bir kez daha sarsılırken, Orhan Bey'in Asporça'yı obada tutmasının ardındaki gerçek sebep merak konusu olur.

        Orhan Bey'in asıl hedefi Hector'dur. Peki, Orhan Bey Hector'a karşı nasıl bir oyun kurmuştur? Bu hamle Bizans cephesinde nasıl yankı bulacaktır?

        7

        Orhan Bey'i elinden kaçırmanın öfkesiyle hareket eden Hector, Kutsal Mabed Şövalyeleri adına Flavius'tan bir can almasını ister. Flavius'un eliyle alınması istenen can kimindir? Bu emir, Flavius'u nasıl bir çıkmazın içine sürükleyecektir?

        Flavius, Fatma Hatun'a duyduğu aşk uğruna bu kez çok daha ağır bir sınavdan geçer. Fatma'yla yeniden yüzleşmelerinin bedeli ne olacaktır? Aşk mı, sadakat mi ağır basacaktır?

        8

        Obadan sürülen Dursun ile Halime arasında ciddi bir konuşma yaşanır. Aralarında filizlenen sevda dile dökülecek midir? Yolları yeniden kesişecek midir?

        Bir yanda Kutsal Mabed Şövalyeleriyle mücadele eden Orhan Bey, diğer yanda Osman Bey'in düşünü hakikat kılmak için harekete geçer.

        9

        Bursa topraklarında Kayı sancağını dalgalandırmak için nasıl bir adım atacaktır?

        Nihayet Osman Bey'in düşü gerçeğe dönüşecek midir?

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
