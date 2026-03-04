Canlı
        Kuruluş Orhan bu akşam var mı, yok mu? Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman? 4 Mart 2026 ATV yayın akışı

        ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Orhan dizisi, her Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Ancak başrolünde Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı dizinin yeni bölümü 4 Mart 2026 ATV yayın akışında yer almadı. Bu sebeple ''Kuruluş Orhan bu akşam var mı, yok mu, neden yok?'' soruları dizinin sıkı takipçileri tarafından gündeme taşındı. Tarihe ışık tutan yapımın 17. bölüm tarihi merak konusu oldu. Peki, Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

        Giriş: 04.03.2026 - 12:36
        Yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen’in oturduğu, senaryosunu Mehmet Bozdağ’ın kaleme aldığı Kuruluş Orhan dizisi, son olarak 16. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Bozdağ Film imzalı tarihi yapımın yeni bölümü 4 Mart 2026 ATV yayın akışında yer almadı. Bunun üzerine ‘’Kuruluş Orhan bu akşam var mı, yok mu, neden yok?’’ soruları dizinin sıkı takipçileri tarafından gündeme taşındı. Yayınlanan fragmanla birlikte Kuruluş Orhan 17. bölüm tarihi belli oldu. Peki, Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

        KURULUŞ ORHAN BU AKŞAM VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

        Kuruluş Orhan dizisi, bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek.

        4 Mart 2026 ATV yayın akışına göre, saat 20.00’de Kupa Günlüğü yayınlanacak. Saat 20.30’da Gaziantep FK - Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçı futbolseverlerle buluşacak.

        Saat 22.45’te ise Kuruluş Orhan dizisinin 16. bölümü izleyici karşısına çıkacak.

        KURULUŞ ORHAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

        Kuruluş Orhan dizisinin 17. bölümü, 11 Mart Çarşamba akşamı seyircisi ile buluşacak.

        4 MART 2026 ATV YAYIN AKIŞI

        06:30 Zembilli

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        18:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

        19:35 atv Ana Haber

        20:00 Kupa Günlüğü

        20:30 Gaziantep F.K. - Fenerbahçe

        22:45 Kuruluş Orhan

        02:00 HZ. Muhammed: Allah'ın Elçisi

        03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

        KURULUŞ ORHAN 16. BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Orhan Bey'in hedefi nettir: Karesioğlu'ndan Biga Boğazı'nı, Bizans'tan Gemlik Limanı'nı almak. Ancak bir diğer emri daha vardır: Demirhan'ın derhal huzuruna getirilmesi.

        Şahinşah ise ipliğinin pazara çıkmaması için gözünü karartır. Demirhan'ın Bursa'ya ulaşmasını engellemek adına Boran, Cerkutay ve Temirboğa'yı öldürmeyi dahi göze alır. Şahinşah'ın bu kirli planı nelere mal olacaktır?

        Sultan Orhan, Nilüfer'in Asporça'nın elinde olduğunu öğrenir. Onu kurtarmak için her şeyi göze almaya hazırdır.

        Ancak Asporça, Nilüfer'i bir koz olarak kullanmak niyetindedir. Sultan Orhan, Asporça'nın tuzağına düşecek midir? Hem Nilüfer'i kurtarıp hem de hedeflerine hizmet edecek bir oyun kurabilecek midir?

        Esaret altındaki Nilüfer, Dafne'nin ihanetiyle yüzleşir. Aralarında yaşanan hesaplaşma kanlı bitecektir. Nilüfer bu mücadeleden ömrü boyunca izini taşıyacağı bir yara ile mi çıkacaktır? Karnındaki bebeğini koruyabilecek midir?

        Sultan Orhan ile Asporça arasındaki hesaplaşma, her iki tarafı da hiç hesapta olmayan bir yola sürükler. Düşmanlık ateşi harlanırken, aralarındaki denge nasıl değişecektir? Asporça bir yandan da Şahinşah'ın Sultan Orhan'a ihanetini öğrenir. Bu sırrı saklayacak mıdır, yoksa yeni bir fırtına mı kopacaktır?

        Germiyan Sarayı'nda karşılaştıkları muamelenin ardından Gonca, Alaeddin'e olan sevdasına daha da sarılır.

        Mehmet savaş ilan etmiştir. Alaeddin, Gonca ve çocukları düşman topraklardan sağ salim Bursa'ya ulaşabilecek midir? Alaeddin'in öğrendikleri, Orhan'ın savaş planını nasıl etkileyecektir?

        Bursa'da Fatma ve Yiğit'in düğün telaşı sürerken, Flavius geçmişinin acılarıyla yüzleşir.

        Fatma'nın gerçekten evlenecek olması, Flavius için yeni bir yıkımdır.

        Yiğit, Fatma ve Flavius'u yan yana görür. Öfkeyle Flavius'a saldırır. Ancak ava giderken avlanır…

        Flavius'un Yiğit'e sapladığı hançer, her şeyi geri dönülmez bir noktaya sürükler. Yiğit ölecek midir? Flavius ve Fatma'nın sevda sırrı ortaya çıkacak mıdır?

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
