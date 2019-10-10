Kuruluş Osman 1. bölüm fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak olan Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi olan Kurtuluş Osman'ın başrolünü Burak Özçivit alıyor. Peki, Kuruluş

Osman ne zaman başlayacak?

KURULUŞ 1. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Kuruluş Osman'ın 1. bölüm fragmanında Osman, babası Ertuğrul Gazi'nin obasına dönüyor.

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ATV ekranlarında yayınlanacak olan Kuruluş Osman'ın henüz ne zaman yayınlanacağı belli değil.

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman dizisinin bazı bölümleri Riva ve Beykoz Kundura Fabrikası'nda çekiliyor.