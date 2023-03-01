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Kuruluş Osman 119. bölüm yayınlandı! Kuruluş Osman son bölümünde yaşananlar

Kuruluş Osman 119. son bölüm 1 Mart Çarşamba akşamı 20:00'da ATV ekranlarında yayınlandı. Kuruluş Osman son bölümde; Nayman'ın gelişiyle uçlar yangın yerine dönmüştür. Nayman vergi istemektedir. Kuruluş Osman 119. bölüm izle bilgilerini haberimizde derledik. İşte Kuruluş Osman son bölüm özeti...

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  • Kuruluş Osman 119. bölüm full izle! ATV Kuruluş Osman dizisi son bölüm tek parça, kesintisiz izle

    Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği dizinin yönetmenliğini ise Ahmet Yılmaz yapıyor. Kuruluş Osman dizisi 4. sezonuyla yayınlanırken her hafta Çarşamba akşamı ekranlara gelmeye devam ediyor. Dizinin seyircileri Kuruluş Osman son bölüm izleme bilgisini sorguluyor. İşte Kuruluş Osman son bölüm özeti...
  • Kuruluş Osman 119. bölüm full izle! ATV Kuruluş Osman dizisi son bölüm tek parça, kesintisiz izle

    KURULUŞ OSMAN 119. BÖLÜM İZLE

    Kuruluş Osman 119. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Kuruluş Osman son bölüm izlemek için ATV'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
  • Kuruluş Osman 119. bölüm full izle! ATV Kuruluş Osman dizisi son bölüm tek parça, kesintisiz izle

    KURULUŞ OSMAN 119. BÖLÜM ÖZETİ

    Osman Bey, ordunun başına geçiyor

    Nayman'ın gelişiyle uçlar yangın yerine dönmüştür. Nayman vergi istemektedir. Vergi verilmesine karşı olan Osman Bey ne yapacaktır?

    Nayman'a karşı bir ordu kurulmasını söyleyen Osman Bey, kurulacak orduya kendisi kumandanlık edecektir. İsmihan Sultan ve Beyler buna sıcak bakmazlar. Aralarındaki gerilim nasıl sonuçlanacaktır?

    Osman Bey'in büyük planı nedir?

    Nayman, Kayı Obası'na gelir. Osman Bey'le yüzleşen Nayman'ın niyeti nedir? Osman Bey Nayman'a karşı olan kararlı tavrını sürdürecektir. Fakat aklında herkesi şaşırtacak bir yol vardır. Osman Bey'in Nayman'a karşı planı ne olacaktır?
  • Kuruluş Osman 119. bölüm full izle! ATV Kuruluş Osman dizisi son bölüm tek parça, kesintisiz izle

    Frigg, Bala Hatunların elinde!

    Frigg, Bala Hatun'ların eline geçmiştir. Frigg'in yakalanması İsmihan Sultan'ı da Bengi Hatun'u da çok endişelendirir. Frigg asla konuşmamalıdır. Frigg bildiklerini söylerse Kayı'larla iplerin tamamen kopacağını bilirler. Frigg'in konuşmaması için Bengi Hatun ve İsmihan Sultan ne yapacaktır?

    Bala ve Malhun Hatunlar, Yenişehir'i nasıl ele geçirecekler?

    Osman Bey bir yandan Nayman'a karşı oyununu sürdürürken öte yandan da Yenişehir'i yeniden Kayı yurdu haline getirmeyi düşünür. Bunun için Malhun Hatun ve Bala Hatun'u vazifelendirir. Hatunlar, Yenişehir'i nasıl ele geçireceklerdir?

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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