Kuruluş Osman 26. bölümü dün akşam ekranlara geldi. Kuruluş Osman'da heyecan dolu bir bölüm daha geride kaldı. Düğün toyuna Sofia tarafından kurulan tuzaktan kurtulan Osman Bey, gazaya tüm gücüyle devam ederken, bir süredir mecburi ittifak yaptığı Balgay'la nihayet kozlarını paylaştı. Dizinin aynı zamanda sezon finali de olan yeni bölüm fragmanı da dün akşam yayınlandı. Kuruluş Osman 27. yeni bölüm fragmanı ve 26. son bölüm özeti haberimizde...

KURULUŞ OSMAN 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"Allah'ım düşmanın şerrinden sana sığınırım!"

KURULUŞ OSMAN 26. SON BÖLÜM ÖZETİ

Osman Bey, Balgay’la kozlarını paylaşıyor!

Düğün toyuna Sofia tarafından kurulan tuzaktan kurtulan Osman Bey, gazaya tüm gücüyle devam ederken, bir süredir mecburi ittifak yaptığı Balgay'la nihayet kozlarını paylaşıyor.

Balgay'ın, Kongar üzerinden kendilerine kurduğu tuzakla karşıya kalan Osman Bey ve Alpleri, Balgay'a karşı harekete geçiyor. Hazan Hatun'un gelişi obada dengeleri nasıl değiştirecek?

Osman Bey, Balgay'ın uç bölgesindeki hakimiyetini bitirebilecek mi? Geyhatu ve Moğollar, sancak beylerinin öldürülmesine nasıl tepki verecek? Hazal Hatun'u gelişiyle Kayı Obası'nda dengeler nasıl değişecek?