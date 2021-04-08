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Kuruluş Osman 54. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Kuruluş Osman 53. son bölüm...

Kuruluş Osman dizisi bu akşam yine heyecan dolu bir bölümü geride bıraktı. Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemini anlatan dizinin bu akşamki bölümüne Osman Bey'in amcası Dündar Bey'i ortadan kaldırmak için harekete geçmesi damga vurdu. Peki Kuruluş Osman 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuruluş Osman 54. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Kuruluş Osman 53. son bölüm...

ATV'nin yeni sezonuyla da ilgi gören dizisi Kuruluş Osman, 53. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Bu akşamki bölümde oldukça çarpıcı anların yaşandığı dizinin yeni bölüm fragmanı merakla araştırılıyor...

KURULUŞ OSMAN 53. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şeyh Edebalı’nın dergahındaki buluşmada obadaki hainle ilgili kanıta ulaşan Osman Bey, derhal amcası Dündar Bey’in peşine düşer. Umur Bey’e kanıtı kendisinden sakladığı için tepki gösteren Osman Bey, Dündar Bey’in ne pahasına olursa olsun bulunması için Alplerine talimat verir.

Umur Bey ve Osman Bey arasındaki konuşmasını öğrenen ve deşifre olduğunu anlayan Dündar Bey, çareyi İnegöl Kalesi’ne giderek Nikola’ya sığınmakta bulur. Dündar Bey’in deşifre olması Papa’nın ajanları Süleyman ve Melik’i de telaşlandırır. Dündar Bey’in ihanetinin ortaya çıktığını anlayan Hazal Hatun, yardım istediği Süleyman ve Melik’le birlikte yakalanıp obaya getirilir. Savcı Bey ise Bayhoca’nın ölümünden sorumlu tuttuğu Dündar Bey’in cezasını bizzat kesmek istemektedir.

Osman Bey’in amcasının ihanetiyle yaşadığı şoku fırsat bilerek Söğüt’e saldırı planlayan Nikola, İnegöl Kalesi’ne giden Gündüz Bey’den Dündar Bey için taleplerde bulunur. Nikola’nın planına karşılık kendi stratejisini kuran Osman Bey ise Dündar Bey’i ele geçirmek için zekice bir plan kurar.

Osman Bey, Dündar Bey’i ele geçirmek için ne yapacak? Nikola, Dündar Bey’e karşılık Osman Bey’den ne talep edecek? Osman Bey, ihanetin kanıtını saklayan Malhun Hatun ve Umur Bey’e nasıl tepki gösterecek? Aygül Hatun, Hazal Hatun’u öldürecek mi? Osman Bey, Papa’nın ajanları Süleyman ve Melik’i nasıl cezalandıracak? Nikola, Kayı Obası’ndaki karışıklıktan nasıl faydanalanacak? Malhun Hatun, Osman Bey’in güvenini yeniden kazanmak için ne yapacak? Savcı Bey, şehit oğlu Bayhoca’nın intikamını almak için ne yapacak?

KURULUŞ OSMAN 54. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kuruluş Osman 54. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

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