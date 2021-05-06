ATV'nin yeni sezonuyla da ilgi gören dizisi Kuruluş Osman, 57. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Bu akşamki bölümde oldukça çarpıcı anların yaşandığı dizinin yeni bölüm fragmanı merakla araştırılıyor...

KURULUŞ OSMAN 57. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey’in Moğollara ödenecek vergiyi almak üzere obaya gelen elçiyi kapı dışarı etmesi Togay’ın aradığı kozu eline geçirmesine neden olur. Dönüşü olmayan bir yola girdiğinin farkında olan Osman Bey’in bu hamlesi, Selçuklu başkentinde dahi yankılanır. Selçuklu sultanı, Moğolların gazabından kurtulabilmek için Osman Bey’i cezalandırmak üzere başkente çağırır.

Obadaki casusu sayesinde Osman Bey’in Moğollara vergi ödemeyi reddettiğini öğrenen Nikola, Moğol-Türk savaşından faydalanarak uç bölgesindeki nüfuzunu artırmak için harekete geçer. Cerkutay ise bir süredir içinde büyüttüğü hayali gerçekleştirir ve Şeyh Edebalı’nın şahitliğinde Müslüman olur.

Umur Bey’in Togay’la savaş kararı alması üzerine kurduğu planın bozulmasından endişe eden Osman Bey, bu karara şiddetle karşı çıkar. Şeyh Edebalı ise Umur Bey’in desteğini kazanması ve Türk obalarını birleştirme hedefine ulaşması için Osman Bey’e Malhun Hatun’la evlenmesi gerektiğini söyler.

Osman Bey’in Moğollara meydan okuması uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Selçuklu başketinde neyle karşılaşacak? Togay, Osman Bey’in vergi ödememe kararına nasıl karşılık verecek? Nikola, Türk-Moğol mücadelesinin yarattığı boşluğu nasıl değerlendirecek? Osman Bey, Umur Bey’i Togay’a saldırma kararından vazgeçirebilecek mi? Şeyh Edebalı’nın Malhun Hatun’la evlenmesi tavsiyesine Osman Bey nasıl yanıt verecek? Bala Hatun, babasının önerisine nasıl tepki verecek?

KURULUŞ OSMAN 58. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kuruluş Osman 58. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...