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Kuruluş Osman 62. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 61. son bölüm...

Kuruluş Osman dizisi bu akşam yine heyecan dolu bir bölümü geride bıraktı. Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemini anlatan dizinin bu akşamki bölümüne Bala Hatun ve Malhun Hatun arasındaki gerilim damga vurdu. Peki Kuruluş Osman 62. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuruluş Osman 62. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 61. son bölüm...

ATV'nin yeni sezonuyla da ilgi gören dizisi Kuruluş Osman, 61. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Bu akşamki bölümde oldukça çarpıcı anların yaşandığı dizinin yeni bölüm fragmanı merakla araştırılıyor...

KURULUŞ OSMAN 61. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bamsı Bey’in şehit düşmesinin ardından, Osman Bey, Togay’dan intikam almak için and içer. Osman Bey’i can evinden vurduğunun farkında olan Togay ise Nikola ile ittifakını geliştirip Kayılara son darbeyi vurmak için büyük bir ordu kurar.

Moğol kampına yaptığı baskınla Togay’a darbe indiren Osman Bey, Togay’ı bulmak için tüm imkanlarını seferber eder. Nikola’dan aldığı askerlerle ordusunu büyüten Togay ise cenk meydanında Osman Bey’e ve alplerinin karşısına dikilir.

Osman Bey, birleşik Bizans-Moğol ordusunu mağlup edebilecek mi? Osman Bey, Bamsı Bey’in intikamını almak için nasıl bir oyun kuracak? Nikola ve Togay’ın güçlerini birleştirmesi uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek? Kayı Obası’nda Bala Hatun ve Malhun Hatun arasında neler yaşanacak? Vali Yargıcı’nın emrine karşı gelen Togay, ne planlıyor?

KURULUŞ OSMAN 62. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kuruluş Osman 62. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

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