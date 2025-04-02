Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? ATV tv yayın akışı listesi
ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman yeni bölümleri izleyiciyle buluşuyor. Çarşamba akşamı ekrana yeni bölümüyle gelmesi beklenen Kuruluş Osman tv yayın akışında yer almadı. Yönetmen koltuğunda Ahmet Yılmaz'ın oturduğu, yapım ve proje tasarımı Bozdağ Yapım'a ait olan dizi, son olarak 186. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Kuruluş Osman yeni bölüm bu akşam ATV yayın akışında yer almadı. Başrolünde Osman Bey rolüyle Burak Özçivit'in yer aldığı dizinin bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Aksiyon, macera ve dram türlerindeki tarihi yapımın sıkı takipçileri Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu, neden yok sorularına yanıt arıyor. Yeni bölümü beklenen yapım için 2 Nisan ATV yayın akışı kontrol ediliyor. Peki, Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, bu akşam yayınlanacak mı? İşte, atv tv yayın akışı listesi
KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI, NEDEN YOK?
Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. Dizinin yayın saatinde Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe - Galatasaray maçı ATV'de canlı yayınlanacak.
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü 9 Nisan 2025 Çarşamba günü ekrana gelmesi bekleniyor.
2 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI
01:50 Kardelenler
05:00 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
19:45 Derbi Günü
20:45 Fenerbahçe - Galatasaray
22:50 Kuruluş Osman