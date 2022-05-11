Kuruluş Osman'da İnegöl Kalesi detayı... İnegöl Kalesi ne zaman, kaç yılında, kim tarafından fethedildi?

İnegöl Kalesi fethi araştırılıyor. ATV ekranlarında bu akşam yayınlanacak olan Kuruluş Osman dizisinin 93. bölümünde geçen “Bizler İnegöl’ün surlarına ebed müddet bir devlet için geldik!” sözlerinin ardından İnegöl kalesinin ne zaman kim tarafından fethedildiği merak konusu oldu. Peki, İnegöl Kalesi nerede? İşte İnegöl Kalesi fethi tarihi hakkında merak edilenler...

İNEGÖL KALESİ NEREDE?

Bursa ili sınırları içerisinde yer alan İnegöl Kalesi, Osmanlı'nın İstanbul'a doğru giden yolunun üzerindeki önemli dönüm noktalarından biridir.

İNEGÖL KALESİ NASIL VE KİM TARAFINDAN FETHEDİLDİ?

Osman Bey İnegöl yakınlarındaki Kulaca Kalesine baskın yaparak kaleyi ele geçir ve ahalisini teslim alır. Bu fetih olayı Aşıkpaşazade tarihinde Hicri:684 Miladi:1285 olarak kaydedilmiş olup, bu fethin Osman Gazinin ilk fethi olduğu belirtilmiştir.

Bu gelişmelerden endişe duyan İnegöl tekfuru, diğer tekfurlar ile ittifak kurar. Bu ittifaktan haberi olan Osman Bey silah arkadaşı Turgut Alp’i İnegöl’ün fethi için görevlendirir. Turgut Alp’in uyguladığı kuşatma planıyla, çevresi iyice daralan İnegöl 1299 tarihinde fethedilir. Bu fetihten sonra İnegöl ve çevresinin yönetimi Turgut Alp’e verilir.

İNEGÖL KALESİ FETHİ

İnegöl'ün Fethi veya Bizans kaynaklarında Angelokoma Kuşatması, İnegöl Tekfurluğu tekfuru Aya Nikola ve Osmanlı Devleti'nin Ordu Komutanı Turgut Bey arasında savaş. Savaş, Fetihle sonuçlanmıştır. Bu fetih, Osmanlı Tarihinde Kulacahisar Fethinden sonra ikinci fetihtir. Fetih sırasında Sultan Osman Han'ın ağabeyi Gündüz Gazi şehit düşmüş ve Nikola, Turgut Alp tarafından öldürülmüştür. Fetih 1299 yılında gerçekleşmiştir. Bu fetih, Bursa'nın Fethi'ne (1326) ve Osmanlı'nın tamamen bağımsız olmasına yol açmıştır.