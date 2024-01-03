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KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Orhan, Alaeddin ve Mehmet Beyler; Karacelasun’a karşı var güçleriyle savaşırlar.

ÜSTAT GERA İÇİN YOLUN SONU MU GELİYOR?

Osman Bey, takas meselesinde Yakup Bey’e kimin akıl verdiğini sorgular. Oklar, Ayhan Ağa’yı göstermektedir. Osman Bey’in içine düşen şüphe onu hakikate nasıl götürecektir? Üstat Gera’nın gerçek yüzü nasıl ortaya çıkacaktır?

YAKUP BEY VE MEHMET BEY ARASINDA NELER YAŞANACAK?

Yakup Bey, Mehmet’in düştüğü tuzağı büyük zayıflık olarak görmektedir. Bu zafiyetin bedelini nasıl ödetecektir?

OSMAN BEY’İN İNTİKAMI

Osman Bey, şehitlerinin intikamını almak için Karacelasun’la karşı karşıya gelir. Osman Bey ve Karacelasun’un çarpışması nelere sebep olacaktır?

GONCA HATUN VE ALAEDDİN BEY YÜZLEŞİYOR

Gonca Hatun ve Alaeddin Bey yüzleşir. Fakat Gonca, Alaeddin’in beklediği cevabı vermemiştir. Alaeddin ise Gonca’ya inanmaz. Alaeddin şimdi ne yapacaktır?

HOLOFİRA’NIN TEYZESİ OLIVIA GELİYOR

Yakup Bey’ler Holofira’yı teyzesi Olivia’dan isterler. Holofira’nın rızası var mıdır? Olivia ve Holofira’nın cevabı ne olacaktır?

ORHAN BEY ŞİMDİ NE YAPACAK?

Mehmet’in Holofira’yı istemeye gittiğini öğrenen Orhan küplere biner. Orhan şimdi ne yapacaktır?