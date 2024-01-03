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        Haberler Televizyon Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? 3 Ocak 2024 Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu, neden yok?

        Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? Kuruluş Osman bu akşam yok mu, neden yok?

        Her hafta Çarşamba akşamı 20.00'de ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman bu akşam yayın akışında bulunmuyor. Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği dizinin izleyicileri "Kuruluş Osman neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte, 3 Ocak 2023 ATV yayın akışı ile Kuruluş Osman 143. yeni bölüm ile ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2024 - 16:32 Güncelleme: 03.01.2024 - 16:32
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        1

        Kuruluş Osman 143. yeni bölümün ne zaman yayınanacağına ilişkin sorgulamalar hız kazandı. ATV ekranlarında 5. sezonuyla izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman yeni bölümü bu akşam TV yayın akışında bulunmuyor. Peki, Kuruluş Osman neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? İşte, konuya dair detaylar...

        2

        KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

        Bu akşam ATV yayın akışında Kuruluş Osman dizisi yer almıyor. Yeni yılın ilk haftası olması sebebiyle pek çok dizi yılbaşı tatili veriyor. Yabani dizisinin de bu sebepten dolayı yayınlanmadığı tahmin ediliyor.

        3

        KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

        ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi 143. bölümüyle 10 Ocak 2024 Çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşacak.

        4

        KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Orhan, Alaeddin ve Mehmet Beyler; Karacelasun’a karşı var güçleriyle savaşırlar.

        ÜSTAT GERA İÇİN YOLUN SONU MU GELİYOR?

        Osman Bey, takas meselesinde Yakup Bey’e kimin akıl verdiğini sorgular. Oklar, Ayhan Ağa’yı göstermektedir. Osman Bey’in içine düşen şüphe onu hakikate nasıl götürecektir? Üstat Gera’nın gerçek yüzü nasıl ortaya çıkacaktır?

        YAKUP BEY VE MEHMET BEY ARASINDA NELER YAŞANACAK?

        Yakup Bey, Mehmet’in düştüğü tuzağı büyük zayıflık olarak görmektedir. Bu zafiyetin bedelini nasıl ödetecektir?

        OSMAN BEY’İN İNTİKAMI

        Osman Bey, şehitlerinin intikamını almak için Karacelasun’la karşı karşıya gelir. Osman Bey ve Karacelasun’un çarpışması nelere sebep olacaktır?

        GONCA HATUN VE ALAEDDİN BEY YÜZLEŞİYOR

        Gonca Hatun ve Alaeddin Bey yüzleşir. Fakat Gonca, Alaeddin’in beklediği cevabı vermemiştir. Alaeddin ise Gonca’ya inanmaz. Alaeddin şimdi ne yapacaktır?

        HOLOFİRA’NIN TEYZESİ OLIVIA GELİYOR

        Yakup Bey’ler Holofira’yı teyzesi Olivia’dan isterler. Holofira’nın rızası var mıdır? Olivia ve Holofira’nın cevabı ne olacaktır?

        ORHAN BEY ŞİMDİ NE YAPACAK?

        Mehmet’in Holofira’yı istemeye gittiğini öğrenen Orhan küplere biner. Orhan şimdi ne yapacaktır?

        5

        3 OCAK 2024 ATV YAYIN AKIŞI

        06:00 Bir Küçük Gün Işığı

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 İkizler Projesi TV'de İlk - Yabancı Sinema

        22:20 Yıldızlar Bana Uzak

        01:20 Kuruluş Osman

        04:20 Mutfak Bahane

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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