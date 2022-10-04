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Kuruluş Osman yeni oyuncuları kimler? 4. yeni sezon Kuruluş Osman oyuncuları belli oldu!

Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları belli oldu. atv ekranlarında 4. sezonuyla geri dönüş yapmaya hazırlanan Kuruluş Osman dizisine 11 yeni oyuncu katılacak. 5 Ekim Çarşamba akşamı başlayacak olan Kuruluş Osman'ın yeni oyuncularını bir araya getirdik. İşte Kuruluş Osman oyuncu kadrosu...

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  • Kuruluş Osman yeni oyuncuları kimler? 4. yeni sezon Kuruluş Osman oyuncuları belli oldu!

    Kuruluş Osman dizisi dördüncü sezonu ile geri dönüyor. Başrolünde Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman dizisinde yeni sezon yeni oyuncularla başlıyor. Peki, Kuruluş Osman yeni oyuncuları kimler? İşte 4. yeni sezon Kuruluş Osman oyuncu kadrosu...
  • Kuruluş Osman yeni oyuncuları kimler? 4. yeni sezon Kuruluş Osman oyuncuları belli oldu!

    KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

    Kuruluş Osman'ın dördüncü sezon kadrosuna birbirinden iddialı ve yetenekli oyuncular dahil oldu. Hakan Yılmaz, Nihat Altınkaya, İpek Karapınar, Deniz Hamzaoğlu, Kaan Yalçın, Almıla Uluer Atabeyoğlu, Miray Akay, Begüm Çağla Taşkın, Caner Nalbantoğlu, Talat Can Büyükaltay ve Noyan Üzer Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda yer alacak. 
  • Kuruluş Osman yeni oyuncuları kimler? 4. yeni sezon Kuruluş Osman oyuncuları belli oldu!

    KURULUŞ OSMAN OYUNCU KADROSU

    Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Kaan Yalçın (Öktem), Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Miray Akay (Alçiçek), Caner Nalbantoğlu (Dan), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Cemre Demircan (Fatma), Noyan Üzer
  • Kuruluş Osman yeni oyuncuları kimler? 4. yeni sezon Kuruluş Osman oyuncuları belli oldu!

    KURULUŞ OSMAN YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

    Osman Bey, obadan Yenişehir'e geçerek ilk divanı kuracaktır. Devlet olmanın ayak sesleri ahalide nasıl yankılanacaktır? Osman Bey divanda Orhan Bey'i Karacahisar Bey'i yaparak neyi amaçlamaktadır?

    Osman Bey, divanın ortasında Konstantinopolis'teki casusu Konur'dan aldığı bilgiyle derhal harekete geçecektir. Osman Bey'e gelen bu haber nedir? İmparator büyük bir tehlike altındadır. Tahtın varisi Prens Kantakuzenos'un bu tehlikede bir parmağı var mıdır?

    Osman Bey'i Konstantinopolis'te bekleyen bambaşka bir tehlike vardır. Bu tehlike nedir? Osman Bey, bu tehlike karşısında ne yapacaktır.

    Osman Bey büyümüş düşmanları da büyümüştür. Kuzeyli Savaşçılar Olof ve sevgilisi Frigg! Olof ve Frigg, Osman Bey'in yoluna çıkacaklardır. Osman Bey yoluna çıkanları nasıl bertaraf edecektir?
  • Kuruluş Osman yeni oyuncuları kimler? 4. yeni sezon Kuruluş Osman oyuncuları belli oldu!

    Nizama uyan değil nizamı kuran Osman Bey yeni düşmana karşı ne hamlede bulunacaktır?

    Bala Hatun ve Malhun Hatun Yenişehir'de kurulacak olan büyük pazarın hazırlığına girişmişlerdir. Osman Bey'in yanında gazaya giden Öktem Bey'in obası da bu Pazar için hazırlık yapmaktadır.

    Malların teftişi esnasında Öktem Bey'in karısı Bengi Hatun ile Malhun Hatun arasında gerilim baş gösterecektir. Bu gerilim Aktemur ve Öktem Bey'in kızı Alçiçek arasında gerçekleşen yarışma ile tırmanacaktır. Gerilimin sonu nereye varacaktır?

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