Kuruluş Osman 5. sezon ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman yeni bölüm bu akşam var mı?
ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman yeni sezonu ile ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Başrolünde Burak Özçivit'in oynadığı Kuruluş Osman 5. sezonu ile severleriyle buluşacak. Yeni sezona başlamak için artık gün sayılırken "Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak, 131. yeni bölüm bu akşam mı?" sorusu gündeme geldi. İşte, 20 Eylül 2023 ATV yayın akışı ile Kuruluş Osman 5. sezon tarihi hakkında bilgiler...
Kuruluş Osman yeni sezon tarihi için geri sayım sürüyor. Yapımını KYN Yapımevi'nin üstlenirken; yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu Kuruluş Osman 15 Haziran 2023 tarihinde sezon finali yaptı. Dizilerin teker teker ekranlara dönmeye başlamasıyla gözler "Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?" sorusuna çevrilid. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
KURULUŞ OSMAN 5. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ATV dizilerinden Kuruluş Osman, Haziran ayında sezon finali yapmıştı. Dizinin yeni sezon tarihi henüz açıklanmazken; Kuruluş Osman'ın 131. bölümüyle yakında ekranlara geri dönmesi bekleniyor.
20 EYLÜL 2023 ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Dilberay TV ilk - Yerli Sinema
22:50 Safir
01:50 Ben Bu Cihana Sığmazam
04:50 Mutfak Bahane
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
KOMUTAN MUZOLAN ZAFER İÇİN NELERİ GÖZE ALMIŞTIR?
Osman Bey, Tekfur Valens olarak nam salmış Komutan Muzolan'ın her hareketinden haberdar olmaktadır. Komutan Muzolan, Osman Bey'in kendisine çok yakında olduğunun farkındadır, askerlere savunma düzeni alma emri verir. Komutan Muzolan'ın artık tek isteği zafer kazanmaktır, zafer için neleri göze almıştır?
OSMAN BEY'İN KOYUNHİSAR GALİBİYETİ!
Osman Bey ve ordusu iki yandan Muzolan ve ordusuna saldırırlar. Osman Bey ve ordusunu bu saldırıda neler beklemektedir? Osman Bey, Koyunhisar mevkiinde Bizans'ı ve Komutan Muzolan'ın ordusunu ağır bir yenilgiye uğratmıştır. Osman Bey'in bu savaşta galip gelmesinin en büyük etkeni nedir? Osman Bey'in Koyunhisar galibiyeti Bizans'ta ve Anadolu'da büyük yankı uyandırmıştır, onun için her şey asıl şimdi başlamaktadır. Osman Bey yurt tuttuğu yerlerde artık kendi adına hutbe okutacaktır. Bu durum karşısında Konya ve Bizans ne yapacaktır?
DEVLETİN AYAK SESLERİ!
Osman Bey için ateşten gömleği giyme vaktidir, gayrı hür ve müstakil bir beylik olacaktır. Osman Bey atını doludizgin cümle diyara müstakil bir beyliğin beyi olarak sürecektir. Şarkta, Garpta ve cümle Türkmen beyliklerinde bu havadis duyulacaktır.