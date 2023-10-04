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        Haberler Televizyon Kuruluş Osman Yunus Emre kimdir? Kuruluş Osman'da Yunus Emre'yi oynayan Gökhan Atalay kimdir ve aslen nereli?

        Kuruluş Osman Yunus Emre kimdir? Kuruluş Osman'da Yunus Emre'yi oynayan Gökhan Atalay biyografisi...

        ATV'nin iddialı dizilerinden biri olan ve bu akşam 5. yeni sezonuyla yeniden izleyicilerle buluşan Kuruluş Osman'a yepyeni oyuncular da katıldı. Bu isimlerden biri olan Gökhan Atalay da Yunus Emre karakterine hayat verecek. Peki, Kuruluş Osman'da Yunus Emre'yi oynayan Gökhan Atalay kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 16:15 Güncelleme: 04.10.2023 - 16:15
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        Çarşamba günlerinin fenomen haline gelen dizisi Kuruluş Osman yeni sezon heyecanı bu akşam kaldığı yerden devam ediyor. Sevilen dizinin 5. sezonuyla birlikte yeni oyuncular da bu akşam ilk kez izleyicilerin karşısına çıkacak. Bu isimlerden biri olan Gökhan Atalay da Yunus Emre karakteriyle dizide yer alacak. İşte, Gökhan Atalay'ın hayat hikayesi...

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        GÖKHAN ATALAY KİMDİR, HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

        Gökhan Atalay, 23 Mayıs 1974 tarihinde Ankara'da doğdu. Anne ve babası operadan emekli olmuştur. Annesi kostüm atölyesinde görevli olarak çalışırken, babası da aksesuar atölyesi şefi olarak görev yapmaktaydı.

        1994-1998 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda eğitim gördü. Uzun süre tiyatro ile uğraştı. 2005 yılından itibaren İstanbul'da yaşamakta ve dizi film ve sinema oyunculuğu yapmaktadır.

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        YUNUS EMRE TARİHTE NASIL ÖLDÜ, NE ZAMAN?

        Yûnus Emre,707 H. 1307-1308 Milâdî yılında yazdığı "Risalet-ün Nushiyye" adlı mesnevîsinin sonunda verdiği;

        "Söze târîh yedi yüz yediydi, Yûnus cânı bu yolda fidîyidi."

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        Beytinden anlaşıldığı kadarıyla H. 707 (M. 1307-8) tarihlerinde hayattadır. Yûnus Emre şiirlerinde kendisini "şairler kocası", "bir âşık koca" diye niteleyerek uzun bir ömür sürdüğünü îmâ eder. Yûnus Emre'nin vefat tarihi ve kabriyle ilgili bilgiler de uzun yıllar tartışma konusu olmuştur. Beyazıt Devlet Kütüphanesi'ndeki belgeye göre vefat tarihi 1320 kabul edilmektedir.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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