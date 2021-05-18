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Küresel sağlık krizi ile birlikte online eğitim pazarı büyümeye devam ederken, öğrencilerin yanı sıra kurumlar da eğitimlerini 'online’a taşıdı. Uzaktan eğitim pazarındaki trendlere yönelik açıklamalarda bulunan İngilizce eğitim girişimi Cambly, çalışanlara yönelik eğitimlere talebin 3 kat arttığını, Türkiye’den uygulamayı tercih eden şirket sayısının 300’ü aştığını açıkladı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Cambly Türkiye Genel Müdürü Emre Şimdi, "Koronavirüs salgını ile birlikte uzaktan çalışma iş hayatına yerleşirken, hibrit çalışma modeli giderek yaygınlaşıyor. Şirketler bu doğrultuda teknoloji yatırımlarını artırırken, hem çalışanlarının kişisel gelişimine katkıda bulunmak hem de çalışan bağlılığını, motivasyonunu ve verimliliğini artırmak için eğitim programlarını online ortama taşıyor. Cambly Kurumsal ile şirketler, çalışanları için toplu şekilde İngilizce eğitimi alıyorlar” dedi.

Online eğitimin teorik yerine pratik öğrenmeye katkı sunmasının yanında öğrenme hızını ve bireylerin derslere katılımını artırdığına da işaret eden Emre Şimdi, "Online eğitim pazarı hızla yükseliyor. Yapılan son araştırmalara göre 2026 yılına kadar dünya genelinde online eğitim pazar büyüklüğünün 375 milyar dolar olması beklenirken, 2024 yılına kadar kurumsal e-öğrenme pazar büyüklüğünün ise 38 milyar doları aşacağı öngörülüyor. Önümüzdeki yıllarda da bu ilginin katlanarak büyüyeceğini düşünüyoruz” diye konuştu.