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        Şehitkamil'de kurutma makinesi patladı

        Gaziantep'te bir evde çamaşır kurutma makinesinin henüz bilinmeyen bir nedenle patlaması sonucu yangın çıktı. Büyük korku ve panik yaşayan aile, yangını kendi imkanlarıyla söndürdü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 18:08 Güncelleme: 16.12.2024 - 18:08
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        Çamaşır kurutma makinesi patladı
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        Gaziantep'te bir evde çamaşır kurutma makinesi patladı.

        Olay, Şehitkamil ilçesi Karacaahmet Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, evde bulunan çamaşır kurutma makinesi çalışırken bilinmeyen bir nedenle patlayarak yandı. Yaralanan kimsenin olmadığı olay sonrası aile, büyük korku ve panik yaşadı.

        O anları anlatan ev sahibi Mehmet Öğretici, "Bir süre çalışan çamaşır kurutma makinesinden dumanlar çıktığını fark ettik. Dumanlardan sonra makinenin bir anda patlaması ile evin çamaşır odasını alevler sardı. Çıkan yangını kendi imkânlarımız ile söndürdük. Evde maddi hasar meydana geldi. Garantili olmasına rağmen firma yetkililerini aradığımızda sadece makinayı değiştirebileceklerini söylediler. Makinanın patlaması nedeni ile evimde hasar meydana geldi. Az kalsın canımızdan da oluyorduk. Firma yetkilisinin bu kadar vurdumduymazlığına anlam veremiyorum. Hukuki yollardan hakkımızı arayacağız insan, hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Benim ve ailemin psikolojisi bozuldu" diye konuştu.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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