Kuruyan Marmara Gölü kurtarılabilecek mi?

Manisa'nın Gölmarmara Belediyesi, ilçenin adını da aldığı, "Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan" tescilli, "kuş cenneti" olarak bilinen ve 2021 yılının ağustos ayında tamamen kuruyan "Marmara Gölü" için harekete geçti.

Proje paydaşlarından Gölmarmara Ziraat Odası ile birlikte sel-fırtına-çığ-kuraklık, yüzey suları, hidroloji, su kaynaklarının planlanması, sulama ve drenaj, atık su ve yağmur suyu gibi önemli konularda araştırmaları bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Doç. Dr. Cem Polat Çetinkaya ve çeşitli ülkelerin bilim insanlarından oluşan 26 kişilik heyet ilçeye ziyarette bulundu.

BARAJ VE GÖLÜ İNCELEDİLER Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan ile Ziraat Odası Başkanı Erdal Ziyan'ın ağırladığı heyet Gördes Barajı ve Marmara Gölü'nü ziyaret ederek, gölün tekrar canlanması ve göle su sağlayacak alternatif yollarla ilgili birtakım izlenimlerde bulundu. REKLAM RAPOR OLARAK SUNULACAK Doç. Dr. Çetinkaya ve beraberindekiler Marmara Gölü'nün eski ve doğal görünümüne kavuşması için, su kaynaklarını verimli kullanma, sürdürülebilir tarım, doğal yaşamı koruma, doğa tabanlı tarım, Gördes Barajı ve civarı su kaynaklarının doğru değerlendirilmesi üzerine hazırladıkları raporu Tarım ve Orman Bakanlığı ile Devlet Su İşleri başta olmak üzere devletin ilgili mercilerine rapor olarak sunacak.

"KURUTULDU VE TARLAYA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ" Bugüne kadar hatalı su yönetimi politikaları nedeniyle kuruyan göl için yetkililere seslenen Belediye Başkanı Cem Aykan, "Marmara Gölü, artık yok. 44.5 kilometrelik göl kurudu, kurutuldu ve bir tarlaya dönüştürüldü. Gölümüzü kurtarmak için henüz geç değil, çözüm yollarımız var. Gölümüz 2002'de 'Sulak Alan' kategorisinde yer aldı, 2017 yılında 'Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan' olarak tescillendi. Böylesine önemli bir doğa alanı gerek doğal gerekse beşeri faktörlerden dolayı yok edildi" dedi. "AKADEMİSYENLERE SUNDUĞUMUZ ALTERNATİFLER VAR" Başkan Aykan, "Gölümüzün tekrar hayat bulması için bizim belediye olarak akademisyenlerimize sunduğumuz alternatifler var. Bilimsel yöntemlerle bunu başarabiliriz. Öncelikle Gördes Barajı üzerinde bulunan belediyemizin hidroelektrik santrali üzerinden göle su sağlayabiliriz. Diğeri Ahmetli regülatörü üzerinden geçmiş yıllarda olduğu gibi yine gölümüze su verilebilir, göl çevresindeki su kaynaklarından su takviyesi yapılabilir. Bozdağ'dan akan 25 milyon metreküp eriyen kar suları göle taşınabilir" diye konuştu.

REKLAM "ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMAYA HAZIRIZ" Başkan Aykan, "Bir zamanlar göçmen kuşların uğrak yeri olan ve yöre halkının da geçim kaynaklarından biri olan gölümüz için birden fazla çözüm yolu varken, bizler yerel yöneticiler olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız. Yeter ki, Türkiye'nin ilk iklim davasına konu olan bölge ekosistemi için çok fazla önem arz eden gölümüz tekrar hayat bulsun" şeklinde konuştu. "TARIM ARAZİLERİ DE ZARAR GÖRDÜ" "Marmara Gölü'nün kurumaya terk edilmesi Türkiye'nin taraf olduğu RAMSAR Sözleşmesi olarak bilinen 'Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar' hakkındaki sözleşmeye de aykırı" diyen proje paydaşlarından Gölmarmara Ziraat Odası Başkanı Erdal Ziyan ise, gölün kurumasının doğal yaşama etkilerinin yanı sıra çevredeki tarım arazilerine verdiği zarardan bahsetti.