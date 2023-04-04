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Haberler Kripto Para Kuş gitti köpek geldi, Dogecoin hareketlendi
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Kuş gitti köpek geldi, Dogecoin 1 günde yüzde 25 yükseldi

Elon Musk Twitter'ın web arayüzünde klasik 'kuş' logosunu Dogecoin logosuyla değiştirdi. Dogecoin fiyatı bir günde yüzde 25 yükseldi. Bu kripto paradaki günlük işlem hacmi 525 milyar dolardan 4.1 milyar dolara çıktı. Musk bu kararıyla Twitter'ı satın almadan önce bir kullanıcıya verdiği 'sözü tuttuğunu' belirtti

Kuş gitti köpek geldi, Dogecoin hareketlendi

SpaceX, Tesla ve Twitter CEO'su Elon Musk aldığı ilginç kararlarla gündemde kalmaya devam ediyor. Son olarak Musk, Twitter'ın klasik logosunu Dogecoin'in de logosu olan Shiba Inu cinsi köpeğin görseliyle değiştirdi.

Platformun web arayüzünde aşağıdaki görselde görüldüğü gibi sol üst köşede mavi kuş yerine Dogecoin logosu yer aldı. Mobil uygulamada ise henüz bir değişikliğe gidilmedi.

'SÖZ VERDİĞİM GİBİ'

Yapılan bu değişikliğin ardından Musk 'söz verdiğim gibi' mesajıyla Twitter'ı satın almadan önce bir kullanıcıyla arasında geçen bir diyaloğun ekran görüntüsünü paylaştı. Burada Elon Musk'ın 'Yeni bir platform gerekli mi' sorusuna söz konucu kullanıcının 'Twitter'ı satın al ve kuş logosunu doge'a çevir' şeklinde cevap verildiği görüldü.

GÜNLÜK İŞLEM HACMİ 8'E KATLANDI

Musk'ın bu hamlesinin kripto para piyasalarında önemli bir yansıması oldu. Söz konusu değişiklikten önce Dogecoin 0.077 dolardan işlem görüyordu. Bu sabah itibarıyla ise 0.096 dolara çıktı. Yani Dogecoin'de günlük yaklaşık yüzde 25'lik bir yükseliş yaşandı. Son 24 saatte Bitcoin yüzde 0.5, Ethereum ise yüzde 1.5 değer kazandı. Yani Dogecoin'de piyasanın çok üzerinde bir hareket yaşandı.

Dogecoin'in günlük işlem hacmi de 525 milyon dolardan yaklaşık 4.1 milyar dolara çıktı.

İLK DEFA UÇURMADI

Elon Musk'ın Dogecoin'e olan ilgisi özellikle son 3 yıldır çok iyi biliniyor.

Dogecoin 2013 yılında aslında kripto paralarla dalga geçmek amacıyla yaratıldı. Yaratıcıları insanların düşünmeden her kripto paraya yatırım yaptığını göstermek istiyordu. Bu absürtlüğü vurgulamak amacıyla da logosunda bir internet meme’i olan ve Doge olarak anılan bir Shiba Inu cinsi köpek kullanıldı. Musk tam olarak bu ironi sebebiyle Dogecoin'i desteklediğini defalarca açıkladı. Yani teknolojisine veya sunduğu yeniliklere herhangi bir hayranlık duymuyor.

Dünyanın en zengin ikinci insanı özellikle 2021 yılında sık sık Dogecoin'le ilgili paylaşımlar yaparak günlük yüzde 60'ı bulan yükselişlere yol açmıştı.

GEÇEN YIL DAVA AÇILDI

Elon Musk'a değeri olmadığını bilmesine rağmen, Dogecoin'i desteklemek için bir saadet zinciri oluşturduğu iddiasıyla geçen yıl mayıs ayında 258 milyar dolarlık dava açıldı. Dogecoin Musk'ın sık sık attığı tweetlerle 8 Mayıs 2021'de 0.73 dolarla tarihi zirvesini görmüştü. Zirveden bu parayı satın alanlar bugün itibarıyla son yükselişe rağmen yüzde 87'lik kayıp yaşadı

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