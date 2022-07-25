Farne Adaları'nda kuş gribi salgını 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

İngiltere'nin en önemli kuş habitatlarından biri olan Farne Adaları'nda 3000'den fazla ölü kuş bulundu.

The Guardian'ın haberinde binlerce kuşun daha salgına yakalanarak Kuzey Denizi'nde bulunduğuna dair iddialar da yer alıyor. Hastalığın bulaşma riskini azaltmak için, görevlilerin öncelikli olarak ölen kuşları alandan kaldırdığı açıklandı.

Her yıl 45.000 ziyaretçi kabul edilen Farne Adaları, hastalığın yayılmasını engellemek için 3 haftadır ziyaretçilere kapalı.

Farne Adaları'ndan sorumlu Simon Lee yaptığı açıklamada, 100 yıldan fazla bir süredir böyle bir trajedinin yaşanmadığını fakat görevlilerin bu salgından olabildiğince az zararla çıkmak için çalıştıklarını ifade etti.

* Bu haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.