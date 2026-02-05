Habertürk
        Kuşadası'nda yağmur suları Anaia Höyüğü'ne ait kalıntıları ortaya çıkardı

        Kuşadası'nda yağmur suları Anaia Höyüğü'ne ait kalıntıları ortaya çıkardı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Kadıkalesi Mahallesi sahil şeridindeki plaj kumlarının su taşkınları ile denize taşınmasının ardından tarihi Anaia Höyüğü'nün güney cephesindeki kalıntılar ortaya çıktı. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Kıyıdaki kalıntılar arasında nüfuzlu birine ait olduğu değerlendirilen bir mezarın da duvarlarına rastlandı" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 17:31 Güncelleme: 05.02.2026 - 17:31
        Yağmur suları ortaya çıkardı
        Kuşadası'nda geçen günlerde sağanak ve kuvvetli fırtına etkili oldu.

        Sel ve taşkınların yaşandığı ilçede, cadde ve sokaklarda biriken yağmur suları, Kadıkalesi Mahallesi sahil bandına aktı.

        Bu nedenle bölgedeki plajda bulunan kum tabakası denize taşınınca tarihi Anaia Höyüğü'nün güney cephesindeki kalıntıların büyük kısmı ortaya çıktı.

        Kalıntılar arasında araştırma yapan EKODOSD gönüllüleri de nüfuzlu birine ait olduğu değerlendirilen bir mezarın duvarlarına rastladı.

        "MUTLAKA KORUNMASI GEREKİYOR"

        EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Kuşadası'nda son dönemde hakim olan hava durumu nedeniyle deniz kıyısında da birçok tarihi kalıntı belirmeye başladı. Tarihi Anaia Höyüğü, Kuşadası'nın kültür varlıkları açısından en önemli hazinelerinden biri. Geçen ay da lodosun etkisiyle şapel ve mezar kalıntıları ortaya çıkmıştı.

        Hatta mezarların içindeki kemikler görülüyordu. Şimdi de güney cephesindeki kalıntıların büyük kısmının kum tabakasından arınmasıyla kalıntılar arasında nüfuzlu birine ait olduğu değerlendirilen bir mezarın duvarlarına rastlandı. Bu alan insan hareketliliğinin yoğun olması sebebiyle mutlaka koruma altına alınmalı" diye konuştu

        İzmir- Çeşme'de sağanak; yollar göle döndü

        İZMİR'in Çeşme ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Öte yandan, yüksek kesimlerden akan çamurlu su nedeniyle denizin bazı bölümleri kahverengiye döndü.

        #Anaia Höyüğü
        #Kuşadası
        #Aydın
