Kuşların gökyüzündeki dansı görüntülendi
Ardahan'da kar yağışının ardından gökyüzünde uçuşan kuşlar güzel görüntüler oluşturdu
Giriş: 12.12.2025 - 19:11 Güncelleme: 12.12.2025 - 19:11
Kentte gün boyunca aralıklarla etkili olan kar yağışı, akşam saatlerine doğru durdu.
Yağışın ardından kent merkezinde çok sayıda kuş gökyüzünde toplandı.
Bir süre gökyüzünde daireler çizerek uçan kuşlar, farklı yönlere doğru hareket ederken görüntülendi.
Kuş sürüsü, dakikalar süren uçuşun ardından gözden kayboldu.
Fotoğraf: AA
