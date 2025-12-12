Habertürk
        Kuşların gökyüzündeki dansı görüntülendi

        Kuşların gökyüzündeki dansı görüntülendi

        Ardahan'da kar yağışının ardından gökyüzünde uçuşan kuşlar güzel görüntüler oluşturdu

        Giriş: 12.12.2025 - 19:11 Güncelleme: 12.12.2025 - 19:11
        Kuşların dansı büyüledi
        Kentte gün boyunca aralıklarla etkili olan kar yağışı, akşam saatlerine doğru durdu.

        Yağışın ardından kent merkezinde çok sayıda kuş gökyüzünde toplandı.

        Bir süre gökyüzünde daireler çizerek uçan kuşlar, farklı yönlere doğru hareket ederken görüntülendi.

        Kuş sürüsü, dakikalar süren uçuşun ardından gözden kayboldu.

        Fotoğraf: AA

