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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Kusursuz Dünya Müzikali' devam ediyor

        'Kusursuz Dünya Müzikali' devam ediyor

        Başrolünde Pınar Altuğ Atacan, Yağmur Topçu ile Yarkın Ünsal'ın yer aldığı, seyircileri gerçek, sanal ve masal arasındaki unutulmayacak bir maceraya çıkaran 'Kusursuz Dünya Müzikali' 9,17,23,24 ve 30 Kasım tarihlerinde matine-suare seanslarıyla Zorlu PSM'de izleyicisiyle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2024 - 00:37 Güncelleme: 08.11.2024 - 00:37
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        'Kusursuz Dünya Müzikali' devam ediyor
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        “Bir Hayal Bir Oyun” yarışmasının kazananı Elif Sude Dobra’nın ‘Acayip Teknolojik Masallar” hikayesinden Özlem Saraç Özcan’ın oyunlaştırdığı ve Gaye Cankaya’nın yönettiği “Kusursuz Dünya Müzikali” seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Pınar Altuğ Atacan, Yağmur Topçu ve Yarkın Ünsal ile paylaştığı “Kusursuz Dünya Müzikali” yeni sezon gösterimleriyle her yaştan tiyatroseveri 9,17,23 ve 24 Kasım tarihlerinde Zorlu PSM’ye bekliyor.

        Zorlu Çocuk Tiyatrosu bugüne kadar izleyicilerle buluşturduğu on beş farklı oyun ile bir milyondan fazla çocuğa ulaşarak toplamda bin beş yüz’den fazla gösteri gerçekleştirerek deprem bölgesine düzenlenen turnelerle de yaklaşık on bin öğrenciye ulaşarak afet bölgelerindeki çocuklara moral ve umut götürmeye devam ediyor.

        Kusursuz Dünya Müzikali’nde Kiraz, kendini “Kusursuz Dünya” bilgisayar oyununa kaptırmış bir çocuktur. Tek isteği tüm bölümleri geçip yenilmez komutan Torumar’ın baş askeri olmaktır. Annesi; Nejla ile babası; Cemal çözüm olarak bilgisayarı, tableti ve telefonu yasaklar. Ancak Kusursuz Dünya, Kiraz’ı bırakmaz. Kusursuz Dünya’nın Yenilmez Komutanı Torumar, Kiraz’a hayır diyemeyeceği bir teklif sunar. Onu sanal dünyanın sonsuzluğuna davet eder ve Pinokyo eşliğinde bir maceraya çıkarır. Hansel ile Gratel, Kırmızı Başlıklı Kız, gibi birçok masalın içine dahil olan Kiraz, sonunda Torumar’ın baş askeri olabilecek midir? Kusursuz Dünya Müzikali sizi gerçek, sanal ve masal arasında bir yolculuğa çıkarıyor.

        Kusursuz Dünya Müzikali biletleri passo.com.tr’de satışa çıktı.

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        #Zorlu PSM
        #Kusursuz Dünya Müzikali
        #pınar altuğ
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