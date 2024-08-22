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        Haberler Gündem Güvenlik Kütahya'da 40 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kütahya'da 40 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kütahya'nın Simav ilçesinde, "bilişim sistemleri üzerinden nitelikli dolandırıcılık" suçundan kesinleşmiş 40 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, polisin operasyonuyla yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 00:41 Güncelleme: 22.08.2024 - 00:41
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        40 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Serhat Dilsiz'in (33), Simav ilçesinin 4 Eylül Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Dilsiz'i yakaladı.

        AA'nın haberine göre; Kütahya'ya getirilen Dilsiz'in, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği bildirildi.

        Dilsiz'in "nitelikli dolandırıcılık", "bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık", "basın yayın araçları üzerinden dolandırıcılık", "tehdit" ve "mala zara verme" suçlarından 67 kaydının bulunduğu öğrenildi.

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        #simav
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